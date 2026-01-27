“겨울왕국으로 초대합니다”…태백산눈축제 31일 개막
대한민국 대표 겨울축제인 제33회 태백산 눈축제가 31일부터 다음 달 8일까지 강원도 태백산국립공원 일원에서 열린다.
축제는 31일 오후 1시 제막식을 시작으로 전문 눈 조각 전시, 대형 눈썰매장, 이글루 카페테리아, 실내 키즈놀이터 등 27개 체험 프로그램으로 펼쳐진다.
대형 눈 조각 전시장에는 2026년 병오년을 상징하는 붉은 말 게이트를 비롯해 청정도시 태백을 상징하는 조형물, 한국의 보물·문화 콘텐츠를 형상화한 대형 전문 눈 조각 작품이 전시된다. 올해는 야간 개장을 새롭게 도입해 오후 10시까지 눈 조각을 관람할 수 있다. 전국 대학생들이 경연을 통해 만든 눈 조각도 함께 전시된다.
가족 단위 관광객을 위한 체험 콘텐츠를 대폭 강화했다. 기존보다 길이를 확장한 대형 눈썰매장을 비롯해 얼음 스케이트, 빙어 잡기 체험, 군밤·가래떡 굽기 등 다양한 겨울 체험 프로그램이 마련돼 있다.
어린이 방문객을 위한 실내 키즈놀이터존에서는 어린이 놀이시설과 미니 동계올림픽, 마술·버블 공연 등 프로그램이 운영된다.
태백산 눈꽃등반대회, 백패킹 인 태백산도 함께 운영돼 겨울 산악 관광의 매력을 더한다. 백패킹 행사는 31일부터 2월 1일까지 열린다. 황지연못을 출발점으로 당골광장, 석탄박물관, 황지자유시장을 트레킹한다. 이어 태백문화광장에서 캠핑을 통해 도심 한가운데에서 겨울철 아웃도어 활동을 체험할 수 있다.
태백시문화재단 관계자는 27일 “태백산 눈축제가 명실상부한 대한민국 대표 겨울 축제로 자리매김할 수 있도록 차질없이 준비해 나가겠다”고 말했다.
태백=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
