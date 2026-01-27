광주·전남 통합 특별시 명칭은 ‘전남광주특별시’
광주·무안·순천 청사 3곳 활용
통합 선언 25일 만에 기틀 마련
28일 특별법 발의…“신속 제정”
광주·전남 행정통합 특별시 명칭이 ‘전남광주특별시’로 결정됐다. 논란이 불거졌던 주청사 문제는 광주시청과 전남도청, 전남도 동부권 청사 3곳을 고루 활용키로 일단락 됐다.
광주광역시와 전남도, 광주·전남 지역구 국회의원들은 27일 오전 국회에서 광주전남 통합 특별법 검토 시도지사-국회의원 4차 조찬간담회를 열고 이같이 결정했다.
이들은 행정통합 특별시 명칭을 ‘전남광주특별시’로 하되, 약칭은 ‘광주특별시’로 하자고 합의했다.
청사와 관련해선 통합 정신을 살려 현행 광주시청(광주)과 전남도청(무안), 전남도 동부청사(순천)을 균형있게 운영하기로 뜻을 모았다. 특히 주 사무소는 정하지 않고, 오는 7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 두기로 했다.
명칭, 주청사 등 문제가 자칫 전면에 노출될 경우 통합 추진 자체가 흔들릴 수 있다는 판단에 따라 광주와 전남이 각각 요구해온 주장의 절충안을 찾은 셈이다. 앞서 전남에서는 ‘흡수 통합’을 우려해 특별시 명칭을 전남광주특별시로, 주청사는 전남에 두자고 제안했다. 반면, 광주에선 주청사를 광주에 두면, 명칭은 양보하겠다고 맞받아 논란이 됐다.
이에 대해 김원이 민주당 전남도당 위원장은 “특정한 위치를 정하기보다는 전남동부, 무안, 광주 청사를 균형 있게 유지한다는 내용으로 통합의 정신을 살려나가기로 했다”고 강조했다.
광주시와 전남도는 이날 논의된 특례사항과 결정 내용을 최종 정리해 28일 특별법을 발의한 뒤 2월 국회 본회의 통과를 목표로 속도를 낼 계획이다. 또 중앙정부와 국회를 대상으로 전략적 설득을 지속하는 등 통합의 이점을 최대한 살려 광주·전남의 성장과 발전을 이뤄내도록 최선을 다한다는 방침이다.
지역 정치권이 통합 선언 25일 만에 특별법 주요 내용 합의에 이르면서, 광주·전남 행정통합은 가시권에 들어왔다는 평가다. 특별법이 소관 상임위인 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회, 2월 말로 예정된 국회 본회의 문턱을 넘으면 광주·전남은 분리 40년 만에 통합의 길로 들어선다. 6·3 지방선거 통합 특별시장 후보 선출을 위한 각 정당의 행보도 본격화 될 전망이다.
강기정 광주시장은 “부강한 광주전남이라는 모두의 꿈을 이루기 위해 지혜를 모아주신 김영록 지사님, 국회의원님들에게 깊이 감사드린다”며 “명칭과 청사 문제를 확정한 만큼 하나로 힘을 모아 우리 지역의 생존과 미래를 담보할 통합 특별법 신속 제정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김영록 전남도지사도 “행정통합 특별시 명칭을 전남광주특별시로 정하고 청사는 명기 순서를 동부청사, 무안청사, 광주청사로 정하면서 서로 합의가 잘 됐다”며 “이 합의정신을 잘 살려 이제 미래를 향한 활발한 논의를 거쳐 통합 특별시가 힘차게 발전하도록 힘껏 노력하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자
