울산시, ‘청년이 강한 울산’ 만든다
청년정책에 1871억원 투입
5개 핵심 분야 총 96개 사업
울산시가 청년들의 도전과 성장을 뒷받침하기 위해 올해 총 1871억원 규모의 대대적인 청년 정책을 시행한다.
울산시는 27일 오후 시청 본관 대회의실에서 ‘2026년 제1회 청년정책조정위원회’를 개최하고, 올해 추진할 청년 정책 시행계획을 심의·의결했다.
이번 계획은 일자리, 주거, 교육, 복지·문화, 참여·권리 등 5개 핵심 분야에서 총 96개 사업을 골자로 한다.
분야별로 살펴보면, 먼저 일자리 분야에서는 청년들의 원활한 사회 진출을 위해 ‘일 경험-취업-정착’으로 이어지는 경로를 체계화한다.
또한 청년 재직자를 위한 교육·훈련비 지원과 소상공인 창업 시 임차료 지원 등을 통해 안정적인 경제 활동을 돕는다.
주거 분야는 청년들의 주거 부담 완화에 집중한다. 범서 굴화 청년특화주택과 온산 일자리 연계형 지원주택 건립 등을 통해 청년들을 위한 안정적인 보금자리를 마련할 계획이다.
교육 분야에서는 이전공공기관 취업 아카데미와 인공지능 전환(AX) 시대에 발맞춘 ‘청년 리더십 프로젝트’를 운영해 미래 산업에 최적화된 인재를 양성한다.
복지·문화 분야는 청년들의 삶의 질 향상을 목표로 한다. 실무적인 경제 교육부터 공공예식장 대관 등 생활 밀착형 지원이 포함됐다.
마지막으로 참여·권리 분야에서는 청년지원센터를 중심으로 정책 전달체계를 강화해 청년들의 목소리가 시정에 실질적으로 반영될 수 있도록 할 방침이다.
김두겸 울산시장은 이날 지역 청년들이 직접 소통하는 ‘대화의 장’에서 청년들의 생생한 제안과 고민을 향후 시정 운영에 적극적으로 반영하겠다고 약속했다.
김두겸 울산시장은 “청년의 도전이 곧 울산의 경쟁력이 되는 도시를 만드는 것이 목표”라며 “청년들이 울산에서 꿈을 펼치고 정착할 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
