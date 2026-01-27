대학로 유일 1000석 극장, 13년 만에 ‘NOL 씨어터 대학로’로 재개관
30일 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게’ 개막
13년째 문 닫고 있던 대학로 유일 1000석 규모 대극장이 30일 ‘NOL 씨어터 대학로’라는 이름으로 다시 문을 연다. 지하 3층, 지상 5층의 공연장 내부에는 약 1000석 규모의 대극장 우리카드홀과 500석 규모의 중극장이 우리투자증권홀이 조성됐다. 놀유니버스(옛 야놀자)가 건물 전체를 임대하고, 놀유니버스의 자회사인 NOL 씨어터가 위탁 운영을 맡는다.
이 극장은 원래 지난 2014년 ‘대학로뮤지컬센터’라는 이름으로 개관했다. 당시 대극장, 중극장, 소극장 등 세 공연장이 들어섰다. 개관 당시 대학로에서 유일하게 1000석 규모의 대극장이어서 화제가 됐지만, 개관작인 뮤지컬 ‘그날들’ 공연을 앞두고 시행사로부터 공사비 일부를 받지 못한 대우조선해양건설이 극장을 사용할 수 없도록 유치권을 행사했다. 당시 제작사의 공연방해금지 가처분 신청을 법원이 받아들이면서 공연은 겨우 무대에 오를 수 있었다. 공연예술통합전산망에 따르면 지금까지 이곳에서 공연된 작품은 2014년 ‘그날들’과 ‘발레선수’ 뿐이다. 이후 대우조선해양건설이 건물을 공매에 내놓았지만 팔리지 않다가 두함지개발이 지난해 3월 인수한 뒤 리노베이션을 거쳤다.
놀유니버스는 오는 30일부터 우리카드홀에서 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게’를 선보이고, 다음 달 13일부터는 우리투자증권홀에서 연극 ‘비밀통로’를 무대에 올린다. 백새미 놀유니버스 엔터사업그룹장은 “이 공연장이 대학로 공연 문화의 새로운 상징이자 플랫폼과 공연예술인의 상생을 상징하는 공간이 되기를 희망한다”고 말했다
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사