“아이, 참 말을…” 국무회의서 언성 높인 李대통령, 왜?

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 “지금 국회가 너무 느려서 일을 할 수가 없다”며 정부 정책의 입법 속도에 아쉬움을 드러냈다.