트럼프 “한국 자금, 알래스카 투자” 자랑 뒤 ‘속도전’ 압박…유럽 관세처럼 공갈포 가능성

트럼프, “무역협정 한국 국회 승인 안 한다” 불만

美 대법원 상호관세 판결 앞두고, 투자 압박 해석

중간선거 앞두고 경제 성과 과시…실제 집행은 않는 ‘위협’ 가능성도

파이낸셜타임스 “팩트시트와 양해각서가 불확실성 가중시켜”

이재명 대통령이 지난해 10월 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 공식 환영식에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여하고 천마총 금관 모형을 선물하고 있다. 경주=김지훈기자

도널드 트럼프 미국 대통령의 26일(현지시간) 한국 관세 재인상 ‘엄포’는 누구도 예상하기 어려운 폭탄선언이었다. 미국 대법원의 상호관세 선고를 앞두고 한국에 빠른 투자를 압박하기 위한 트럼프식 협상 기술이라는 평가로 분석된다. 미국 경제 상황에 대한 유권자들의 불만 등을 고려한 미국 국내용 ‘정치 행위’로도 해석할 수 있다.



트럼프는 이날 트루스소셜에 상호관세를 15%에서 25%로 재인상하는 이유에 대해 한국 국회가 무역 협정을 승인하지 않았다는 말을 3차례나 반복했다. 트럼프가 국회 통과가 지연되고 있다고 지적한 법안은 여당인 더불어민주당이 지난해 11월 발의한 대미투자특별법으로 관측된다. 법안이 제출되면서 미국 정부는 한국산 자동차 등에 대한 관세를 소급해서 인하했다. 하지만 한국의 아직 대미 투자 절차는 시작되지 않았다. 트럼프는 이날도 무역 협정 자체를 두고서는 “양국 모두에 위대한 협정” “역사적인 무역협정”이라고 했다. 결국 협상 내용이 아닌 ‘이행 속도’를 문제 삼는 것으로 보인다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 4월 상호관세를 발표하는 모습. 연합뉴스

미국 연방대법원이 상호관세 정책의 위법 여부에 대한 판결을 조만간 내놓는다는 점도 트럼프의 ‘속도전’을 이해하는 배경이 될 수 있다. 트럼프는 자신의 관세 정책을 정당화는 논리로 한국을 포함한 세계 각국의 ‘대미 투자’를 강조해왔다. 미국에 대한 투자가 신속히 진행돼야 이를 사법부를 압박하는 지렛대로 쓸 수 있다. 트럼프는 지난 20일 취임 1주년 기자회견에서도 알래스카의 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업과 관련해 “한국, 일본과 합의를 타결하면서 우리는 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 자랑했다. 대법원에서 관세 정책을 무효화할 경우 관세 환급 뿐 아니라 각국의 투자 약속에도 대혼란이 예상된다.



트럼프 2기 2년 차를 맞으면서 미국 유권자들의 경제 상황에 대한 불만이 커지고 있는 것도 신속한 투자 이행 압박의 배경이 될 수 있다. 올해 11월 중간선거를 앞두고 고물가에 대한 유권자 불만이 커지고 민주당이 구매 여력을 의미하는 ‘어포더빌리티(affordability)’를 선거 구호로 내세우는 상황에서 한국의 대미 투자 집행은 트럼프의 ‘성취’로 홍보할 수 있다.



트럼프의 관세 엄포가 실제 행동으로 이어질지는 지켜봐야 한다. 뉴욕타임스는 “26일(현지시간) 현재 백악관은 관세 변경을 시행하기 위한 행정명령을 아직 발표하지 않았다”고 전했다. 관세가 부과되려면 트루스소셜 발표뿐만 아니라 행정명령과 같은 대통령 권한을 동원해야 한다. 트럼프는 올해 들어 이란과 교역 중인 국가에 대한 2차 관세, 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 8개국에 관세를 발표했지만 실행하지 않거나 취소했다. 한국에 대한 관세 재인상 선포도 트럼프의 요구 조건이 충족되면 슬그머니 사라질 수 있는 ‘위협’인 셈이다.



폴리티코는 “이(한국 관세 인상)는 트럼프가 이달 들어 잇따라 내놓은 관세 위협 가운데 가장 최근의 것이지만 그는 아직 그 어떤 것도 실제로 집행하지는 않았다”며 “유럽 국가들에 대해 그린란드 문제를 이유로 25% 관세를 부과하겠다는 위협의 경우에는 아예 전면 철회했다”고 전했다.



트럼프의 이번 조치로 한·미 관세 협상의 불확실성이 드러냈다는 평가도 나온다. 파이낸셜타임스는 “트럼프의 무역 상대국에 대한 갑작스러운 관세 인상 조치는 지난해 말 워싱턴과 서울이 체결한 협정을 뒤엎는 것이며 유사한 협정을 맺은 다른 국가들에도 불안을 야기할 전망”이라며 “불확실성을 가중시키는 것은 이 무역 협정이 공식 조약이 아닌 팩트시트와 양해각서 형태로 체결되었다는 점”이라고 분석했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



