[속보] 빅테크 호실적에 S&P500·나스닥 사상 최고치…다우 1.6%↑
빅테크의 호실적이 이어지면서 30일(현지시간) 뉴욕증시 주요 지수가 사상 최고치 랠리를 이어갔다.
뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 790.33포인트(1.62%) 오른 4만9652.14에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 73.06포인트(1.02%) 오른 7209.01에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 219.07포인트(0.89%) 오른 2만4892.31에 각각 마감했다.
S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 상승으로 종가 기준 사상 최고치 기록을 다시 경신했다.
구글 모회사 알파벳은 클라우드 사업에서 높은 매출 증가율을 기록했고, 올해 자본투자 전망치를 상향 조정한 게 긍정적으로 작용하면서 9.96% 급등했다.
반면 전날 실적을 공개한 메타와 마이크로소프트는 각각 8.55%, 3.93% 하락했다. 메타는 사회관계망서비스(SNS) 이용자가 처음으로 감소한 상황에서 자본지출 증가 전망치도 시장 예상을 밑돈 게 투자자들의 우려를 샀다.
아마존은 AWS(아마존웹서비스)를 중심으로 매출이 빠르게 성장한 가운데 0.77% 상승했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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