경남도, 산불 ‘현장 지휘관’ 정예화 나서
도 농업기술원서 시군 산림부서장 등 76명 대상 역량 강화 교육
경남도는 산림청 주관 ‘산불현장 지휘 역량 강화 교육’에 참여해 도와 시군 산불 지휘관들의 현장 대응 역량 ‘정예화’에 나섰다고 27일 밝혔다.
기후 변화로 산불이 점차 대형화·연중화되는 추세에 대응해 실제 현장에서 진화를 지휘하는 과장·팀장급 공무원들의 상황 판단 능력과 지휘 역량을 높인다는 취지다.
교육에는 산불 현장 지휘 경험이 풍부한 산림청 소속 남송희 국제산림협력관이 강사로 나서 효율적인 진화 자원 운용과 통합지휘본부 운영 등 실전 전략을 공유했다. 또 현장 안전 확보와 위기관리 리더십 등 지휘관의 핵심 역할에 대한 교육도 함께 진행됐다.
윤경식 경남도 산림관리과장은 “산불 피해를 최소화하기 위해서는 현장 지휘관의 신속하고 정확한 의사결정이 중요하다”며 “교육을 통해 지휘관들의 전문성을 높이고, 유관기관 간의 협력 체계를 공고히 해 도민의 생명과 재산을 보호하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.
경남도는 이와 함께 산림 인접 지역의 불법 소각 행위에 대한 단속과 예방 활동을 강화하는 등 산불 방지 대책을 지속 추진할 계획이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
