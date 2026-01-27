iH·SH·GH, 28일 ‘도시정비협의회 공동포럼’ 개최

수도권 공사 도시정비협의회 공동포럼 포스터. iH 제공

협의회는 지난 2015년 수도권의 지속가능한 발전방안 모색을 위한 ‘수도권 공사 도시재생협의회’로 출범한 뒤 10여년간 실무회의, 공동연구 및 현장답사, 도시재생 공동포럼 개최 등의 활발한 협력 연대를 이어왔다.

지난해 5월에는 ‘수도권 공사 도시정비협의회’로 명칭을 변경하고 협력 범위를 확대했다. 이번 포럼은 명칭 변경 이후 처음으로 열리는 공동포럼이다. 각 공사는 ‘지속가능한 공공정비를 위한 공기업의 역할과 공공참여 활성화 방안’을 주제로 한 전문가 발

표 및 토론을 통해 급변하는 정비사업 환경에 대응하고 수도권 도시정비 활성화를 위한 정책 및 제도개선 과제를 다룰 예정이다.

특히 이창무 한양대학교 교수의 ‘정비사업과 수도권 공간구조 개편’ 기조강연을 시작으로 공공시행 정비사업의 개선 방향과 도심 주택공급 확대를 위한 공공정비사업의 과제 등이 차례로 발표된다.

이어지는 종합토론에서는 홍경구 단국대학교 교수가 좌장을 맡고 국토교통부, 학계, 민간 전문가들이 참여해 공공정비사업의 실효성을 높이기 위한 제도개선 방안과 공기업의 선도적 역할 수행에 대해 심도 있게 논의한다.

류윤기

iH

사장은 “이번 포럼은 수도권 3개 공사가 도시정비 활성화를 위해 머리를 맞대고 공공의 역할을 재정립하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “앞으로도 관계기관 간 긴밀히 협력해 지역현안 해결과 시민의 주거환경 개선을 위한 정책 발굴에 앞장서겠다”고 말했다.