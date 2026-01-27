18시즌 뛴 현대모비스맨 함지훈, 현역 은퇴 선언
프로농구 울산 현대모비스의 프랜차이즈 스타 함지훈이 올 시즌을 끝으로 정든 유니폼을 벗는다.
현대모비스 구단은 함지훈이 2025-2026시즌을 끝으로 은퇴를 선언했다고 27일 밝혔다. 2007년 KBL 신인 드래프트 1라운드 10순위로 현대모비스에 입단한 함지훈은 18시즌 동안 한 팀에서만 뛰었다. 양동근 현 감독과 함께 선수로 현대모비스의 전성기를 이끌었다.
함지훈은 KBL 챔피언결정전 우승 5회, 정규리그·챔프전 최우수선수(MVP) 동시 수상 등 업적을 남겼다. 지난 26일 기준 정규리그 838경기 출전, 통산 득점 8338점을 기록 중이다.
함지훈은 다음 달 6일 서울 SK전을 시작으로 은퇴 투어에 나선다. 공식 은퇴식은 4월 8일 창원 LG와의 홈경기에서 진행한다.
함지훈은 구단을 통해 “당초 은퇴투어를 진행할 계획은 없었으나, 함께 뛰어온 현역 선수들과 가족들에게 귀감이 되고, 농구 인생의 소중한 추억으로 남을 수 있을 것이라 판단해 은퇴 투어를 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
