인천소방본부, 현장 중심 첨단 장비 대폭 확충
인천소방본부는 고층·지하화 하는 도시 구조와 기후위기에 따른 대형·복합 재난을 대비해 현장 중심의 첨단 장비를 대폭 확충한다고 27일 밝혔다. 이를 통해 대응 속도와 정확성을 동시에 끌어올릴 방침이다.
본부는 우선 대규모 침수 사고 및 대형 화재에 대비해 중용량포 방사시스템을 신규 도입한다. 총 23억원이 투입되는 장비는 파워팩, 호스·배수 모듈로 구성된 시스템이다. 도입될 시 대량 송수와 신속 배수가 가능해 침수·대형 화재 현장의 핵심 대응 전력으로 활용될 예정이다.
도시 환경 변화에 맞춰 초고층 건축물 화재 대응을 위한 고성능 펌프차와 함께 무인 원격 조정 방수·배연이 가능한 궤도형 배연 로봇 1대, 지하주차장·저상 구조물 진입이 가능한 경형(저상) 펌프차 4대도 추가 도입된다.
이와 함께 재난 현장의 시야를 넓히는 소방드론 운영체계가 전면 확대된다. 본부는 상반기 중 소형 드론 12대를 추가 도입해 지역 내 모든 소방서에 배치할 계획이다. 드론에는 열화상 카메라와 실시간 영상 송출 장비가 탑재된다. 이를 토대로 화재·붕괴 현장 위험 분석, 실종자 수색, 대피 안내 방송까지 수행할 수 있다.
임원섭 인천소방본부장은 “이번 소방장비 보강 사업을 통해 보다 촘촘하고 과학적인 재난 대응 안전망을 갖추게 될 전망”이라며 “앞으로도 장비 현대화와 대원 전문성 강화를 통해 시민이 체감하는 안전 도시 인천을 만들어갈 계획”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
