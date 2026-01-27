1200억대 위조 명품 쇼핑몰 조직 적발…총책 구속 송치
위조 명품 쇼핑몰을 운영한 일당이 세관에 적발됐다.
인천본부세관은 관세법, 상표법, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 위조 명품 쇼핑몰 운영 총책인 40대 남성 A씨를 구속 송치했다고 27일 밝혔다. 세관은 또 같은 혐의로 30대 B씨 등 공범 3명을 불구속 입건해 검찰에 넘겼다.
A씨 등은 2022년 4월부터 지난해 2월까지 중국에서 몰래 들여온 명품 브랜드 위조 상품 7만7000여개를 온라인 쇼핑몰에서 판매한 혐의를 받고 있다. 정품으로 치면 시가 1200억원 상당에 이른다.
이들은 경영지원팀, 무역팀, 상품기획팀 등으로 역할을 나누고 조직적인 유통 체계를 구축한 것으로 파악됐다. 또 쇼핑몰과 애플리케이션으로 주문을 받은 뒤 중국에서 밀반입한 위조 상품을 국내 배송하거나 중국 현지에서 직배송하는 방식으로 범행했다.
이를 통해 벌어들인 범죄수익은 165억원에 달한다. 이들은 범죄수익을 토대로 고가의 아파트와 호텔 2채, 스포츠카 등을 사들인 것으로 파악됐다.
세관은 총 80억원 상당의 자산을 기소 전 추징보전으로 동결하고 비밀 창고에 보관하던 위조 상품 5000여개도 압수했다. 5억원 상당의 암호화폐를 은닉한 하드월렛도 함께 압수됐다.
세관은 앞서 ‘위조 상품 밀수 사건’의 배송 리스트를 분석하던 중 A씨 등의 범행 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 수사 과정에서는 주범 A씨가 구속된 이후에도 관계자들이 쇼핑몰 상호만 바꿔 계속 판매해온 사실을 확인하고 수사를 확대 중이다.
인천본부세관 관계자는 “수사당국의 추적을 피해 범죄수익을 바이낸스 등 가상자산 거래소로 이전·세탁한 뒤 하드월렛에 은닉·보관하던 가상자산을 관세청이 압수한 최초의 사례”라며 “통관 단계에서의 불법 물품 차단뿐 아니라 시중에서 유통되는 불법 물품의 경로까지 역추적해 밀수 근원을 밝히고 브랜드 가치를 훼손하는 불법행위에 대해 엄정 대응하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
