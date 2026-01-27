정장수 전 대구시 경제부시장 중구청장 출마 선언
정장수 전 대구시 경제부시장이 27일 대구 중구청장 출마를 공식화했다.
정 전 부시장은 이날 국민의힘 대구시당에서 출마 기자회견을 열어 “2004년 국회의원 보좌관을 시작으로 20여년 동안 국회와 지방정부에서 쌓아온 경험과 능력을 오롯이 중구 발전을 위해 쏟아붓겠다”고 약속했다.
그는 “중구는 대구·경북 역사문화의 중심이자 자부심, 정치행정의 상징이자 구심점이고 대구지역 실물경제의 심장이자 원동력”이라며 “이런 인식을 바탕으로 대구시 경제부시장 재임 중에 이미 중구 대부흥을 위한 많은 사업과 정책들을 추진해 왔는데 시작한 일을 중구에서 마무리하겠다”고 말했다.
정 전 부시장은 경상감영 복원사업과 달성토성 복원사업 성공적 완수, 신천 프로포즈존·김광석길·웨딩거리를 연결하는 대한민국 대표 ‘사랑길’ 조성, 동성로 르네상스 완성, KTX 대구역 정차 추진 등을 공약으로 제시했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사