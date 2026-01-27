새만금위원회 9기 출범…MP 재수립 등 주요 안건 심의 착수
국무총리 소속 위원회 민간위원 구성 완료
MP재수립·투자진흥지구 등 주요 현안 속도
국무총리 소속 제9기 새만금위원회 민간위원 위촉이 마무리되면서 새만금 기본계획(MP) 재수립 등 주요 현안을 논의할 공식 협의체 구성이 완료됐다. 임기는 2026년 1월 27일부터 2028년 1월 26일까지 2년이다.
전북특별자치도는 27일 새만금위원회 민간위원 구성이 완료됨에 따라 새만금 사업의 핵심 사안들이 위원회 심의 안건으로 다뤄질 예정이라고 밝혔다. 새만금위원회는 ‘새만금사업법’에 따라 새만금 기본계획과 투자진흥지구 지정 등 주요 정책을 심의·조정하는 국무총리 소속 기구로, 2009년 첫 출범 이후 아홉 번째 위원회를 구성했다.
새만금 사업은 도시개발·산업·인프라뿐 아니라 환경·해양 등 다양한 분야가 복합적으로 연계된 국책사업으로, 위원회는 주요 안건을 심의하는 공식 협의체 역할을 맡게 된다.
이번 민간위원 명단에는 전북과 연계된 전문가들이 다수 포함됐다. 김지현 한국식품산업클러스터진흥원 실장, 이창원 우석대 창업지원단장, 임미화 전주대 교수, 권봉오 군산대 교수, 백기태 전북대 교수 등이 참여해 기업·공간·해양·환경·에너지 분야별 의견을 제시할 예정이다.
김관영 전북지사는 “분야별 전문성을 갖춘 민간위원들이 참여한 만큼 새만금 기본계획 재수립을 비롯한 주요 현안이 체계적으로 논의될 것으로 본다”며 “도 차원에서도 위원회와 긴밀히 소통하며 사업 추진 과정에 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
