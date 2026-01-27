새만금위원회 9기 출범…MP 재수립 등 주요 안건 심의 착수

국무총리 소속 위원회 민간위원 구성 완료

MP재수립·투자진흥지구 등 주요 현안 속도

새만금 조감도. 전북도 제공

새만금 사업은 도시개발·산업·인프라뿐 아니라 환경·해양 등 다양한 분야가 복합적으로 연계된 국책사업으로, 위원회는 주요 안건을 심의하는 공식 협의체 역할을 맡게 된다.

김지현 한국식품산업클러스터진흥원 실장, 이창원 우석대 창업지원단장, 임미화 전주대 교수, 권봉오 군산대 교수, 백기태 전북대 교수 등이 참여해 기업·공간·해양·환경·에너지 분야별 의견을 제시할 예정이다.