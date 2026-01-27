작년 청주에서 5525명 출생…7년 만에 ‘최고’
경기 화성·수원·용인 이어 네 번째
6세까지 가정양육 최대 4426만원
충북 청주시는 지난해 출생아 수가 5525명으로 7년 만에 최고치를 기록했다고 27일 밝혔다. 전국 229개 지자체 중 경기도 화성시와 수원시, 용인시에 이어 네 번째로 가장 많은 것으로 나타났다.
행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 청주에서 태어난 출생아는 2018년 6574명, 2019명 5465명, 2020년 5297명, 2021년 5192명, 2022년 4737명, 2023년 4861명, 2024년 4899명, 2025년 5525명으로 집계됐다.
시는 올해 ‘아이 낳고 키우기 좋은 가족친화 도시’를 만들기 위해 출산·양육·돌봄 서비스를 강화한다.
시는 올해 첫째 아이를 출산해 6세까지 가정에서 양육할 경우 최대 4426만원의 현금 혜택을 준다. 출산육아수당 1000만원, 첫 만남이용권 200만원, 산후조리비 50만원, 부모급여 1800만원, 아동수당 756만원, 가정양육수당 620만원이 포함된다.
또 난임부부 체외수정·인공수정 시술비 지원 결정통지서의 유효기간을 3개월에서 6개월로 늘리고 수술과 항암치료 등으로 영구 불임이 예상되는 남녀에게는 생식세포(난자·정자) 동결 비용을 지원한다.
신혼부부 주택자금 대출이자도 지원하고 있다. 전세 자금이나 주택매입 자금 대출을 받은 신혼부부에게 대출 잔액의 1.2％, 연 최대 100만원의 이자를 지원한다. 2022년 7월부터 지난해까지 1469가구에 14억2000만원을 지원했다. 올해도 400가구에 총 4억원을 지원할 계획이다.
올해는 아동수당이 월 10만원에서 10만5000원으로 오르고 지급 대상은 8세 미만에서 9세 미만까지 확대될 예정이다.
공동육아나눔터 1곳이 신규 개소된다. 공동육아나눔터는 이웃 간 돌봄 품앗이를 지원하는 시설로 현재 5곳에서 운영되고 있다.
초등학생 방과 후 돌봄을 지원하는 다함께돌봄센터는 15개소로 확충하고 올해부터 양육 공백이 발생한 가정을 아이돌보미가 방문해 일대일 돌봄을 제공하는 아이돌봄서비스 지원 대상을 중위소득 250% 이하 가구까지로 늘렸다.
어린이들을 위한 놀이 공간도 새롭게 단장한다. 올해 청주랜드 제1전시관을 공공형 실내놀이터로 리모델링하고 어린이회관 일원에 공공형 실외놀이터를 조성한다.
이범석 청주시장은 “아이를 낳고 키우는 일이 부담이 아니라 자연스러운 선택이 될 수 있도록 도시의 역할을 확대하고 있다”며 “돌봄과 교육, 놀이가 연결되는 환경을 구축해 아이와 가족이 함께 행복한 도시를 만들겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사