중소 조달기업 글로벌 기업으로…조달청, 해외조달 진출 지원
중소 혁신·우수 조달 기업들이 해외조달시장 진출을 통해 글로벌 기업으로 도약할 수 있는 기반이 마련된다.
조달청은 ‘2026년 해외조달시장 진출 지원계획’을 확정했다고 27일 밝혔다. 혁신·기술우수 조달기업의 안정적인 수출 기반 마련, 판로 다변화를 지원하기 위한 내용 등이 담겼다.
먼저 조달 특화 바우처인 ‘해외조달시장 진출 맞춤형 종합지원사업’ 지원 규모를 확대하고 기업별·서비스별 지원 한도를 상향한다. 바우처는 연초에 조기 투입하며 모집 횟수를 1·5월 등 연 2회로 확대한다. 전체 지원규모는 기존 8억8000만원에서 18억원으로 상향하는 한편 기업별 한도는 3000만원에서 4000만원으로, 서비스별 한도는 1500만원에서 2000만원으로 각각 늘린다.
지난해 140억원이었던 혁신제품 해외실증 규모는 200억원으로 확대한다. 실증 및 수출 과정에서 발생하는 AS 비용과 같은 애로사항 해소 비용도 함께 지원할 예정이다. 기술 우수기업에게는 기술에 대한 홍보 기회와 함께 수출지원 사업 참여 시 가점을 제공한다.
‘해외조달시장진출 유망기업(G-PASS 기업)’의 수출경쟁력을 향상시키기 위한 방안도 마련됐다.
G-PASS기업 집중지원 사업을 새롭게 도입해 신규 G-PASS 기업 200여곳의 역량 강화 및 마케팅, 전담 수출동행파트너 등을 패키지 형태로 제공한다.
G-PASS 지정·관리제도는 성과를 중심으로 재설계된다. G-PASS 지정기업 등급을 산정하거나 재지정을 심사할 때 수출에 대한 역량·노력·성과 등을 종합적으로 반영해 변별력을 강화한다. G-PASS 지정기업에 대한 인센티브 체계도 수출 노력과 성과를 중심으로 개선한다.
산업별·시장별 지원도 강화한다. 국제기구 네트워크와 범부처 협업체를 통해 유엔·다자개발은행(MDB) 등 국제기구 조달시장 진출을 집중 지원한다. 보건산업진흥원 등 산업별 전문기관과 함께 유망기업을 공동 발굴해 각종 지원 사업과 연계한다.
강성민 조달청 차장은 “해외조달시장은 국가별로 다양한 수요가 창출되는 잠재력이 높은 시장이다. 국내 조달기업들의 관심도 꾸준히 증가하고 있다”며 “우수한 기술력을 갖춘 조달기업이 국내에 머물지 않고 새로운 시장에서 기회를 찾도록 전방위적으로 지원하겠다”고 말했다.
해외조달시장의 규모는 국내조달시장의 13배인 약 2700조원에 달한다. 해외조달시장 진출을 원하는 조달 기업도 매년 증가하면서 2016년 341곳이었던 G-PASS 지정기업 수는 지난해 1501업체로 늘었다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사