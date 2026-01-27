중소 조달기업 글로벌 기업으로…조달청, 해외조달 진출 지원

혁신·기술우수 조달기업의 안정적인 수출 기반 마련, 판로 다변화를 지원하기 위한 내용 등이 담겼다.

먼저

조달 특화 바우처인 ‘해외조달시장 진출 맞춤형 종합지원사업’ 지원 규모를 확대하고 기업별·서비스별 지원 한도를 상향한다. 바우처는 연초에 조기 투입하며 모집 횟수를 1·5월 등 연 2회로 확대한다.

전체 지원규모는 기존 8억8000만원에서 18억원으로 상향하는 한편 기업별 한도는 3000만원에서 4000만원으로, 서비스별 한도는 1500만원에서 2000만원으로 각각 늘린다.

혁신제품 해외실증 규모는 200억원으로 확대한다. 실증 및 수출 과정에서 발생하는 AS 비용과 같은 애로사항 해소 비용도 함께 지원할 예정이다.

기술 우수기업에게는 기술에 대한 홍보 기회와 함께 수출지원 사업 참여 시 가점을 제공한다.

G-PASS 기업)’의 수출경쟁력을 향상시키기 위한 방안도 마련됐다.

G-PASS기업 집중지원 사업을 새롭게 도입해 신규 G-PASS 기업 200여곳의 역량 강화 및 마케팅, 전담 수출동행파트너 등을 패키지 형태로 제공한다.

G-PASS 지정·관리제도는 성과를 중심으로 재설계된다.

지정기업 등급을 산정하거나 재지정을 심사할 때 수출에 대한 역량·노력·성과 등을 종합적으로 반영해 변별력을 강화한다.

지정기업에 대한 인센티브 체계도 수출 노력과 성과를 중심으로 개선한다.

산업별·시장별 지원도 강화한다.

보건산업진흥원 등 산업별 전문기관과 함께 유망기업을 공동 발굴해 각종 지원 사업과 연계한다.

강성민 조달청 차장은 “해외조달시장은 국가별로 다양한 수요가 창출되는 잠재력이 높은 시장이다. 국내 조달기업들의 관심도 꾸준히 증가하고 있다”며 “우수한 기술력을 갖춘 조달기업이 국내에 머물지 않고 새로운 시장에서 기회를 찾도록 전방위적으로 지원하겠다”고 말했다.