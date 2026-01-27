경주시, 방학 돌봄 공백 메우고 급식비 늘린다…보육정책 확대
경북 경주시는 방학 기간 돌봄 공백을 줄이고 보육 부담을 덜기 위해 초등 저학년 대상 방학 돌봄과 어린이집 급·간식비 지원을 확대한다고 27일 밝혔다.
시는 올해부터 동·하계방학을 합쳐 90일 동안 초등학교 1~3학년을 대상으로 ‘우리동네 초등방학 돌봄터’를 운영한다.
이 사업은 어린이집의 유휴공간과 인력을 활용해 평일 오전 7시 30분부터 오후 7시까지 운영된다.
돌봄터는 지역 어린이집 4곳에서 운영하며 총사업비는 5600만원이다. 어린이집 한 곳당 1400만원의 운영비가 지원되고, 보조금은 실제 이용 아동 수를 기준으로 정산된다.
시는 이를 통해 방학 기간 돌봄 걱정을 덜고, 맞벌이 가정의 부담을 줄이는 한편 아이들이 보다 안전하게 방학을 보낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
어린이집 급·간식비 지원도 늘린다. 어린이집 아동 1인당 급·간식비 지원은 지난해 월 2만2000원에서 올해 월 2만6000원으로 4000원 인상된다.
주낙영 경주시장은 “방학 때마다 반복되는 돌봄 공백과 보육 부담을 줄이는 데 정책의 초점을 맞췄다”며 “부모들이 실제로 체감할 수 있는 보육·돌봄 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.
