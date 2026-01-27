대구치맥페스티벌 3회 연속 문화관광축제 선정
대구시는 대구치맥페스티벌이 문화체육관광부 주관 ‘2026~2027 문화관광축제’에 선정됐다고 27일 밝혔다.
시는 ‘2020~2023’ ‘2024~2025’ 문화관광축제에 이어 3회 연속 선정돼 전국에 대구치맥페스티벌을 지역 대표 축제로 각인시킬 수 있게 됐다고 평가했다. 문체부가 2024~2025년 문화관광축제와 예비축제를 대상으로 전문가·소비자 평가, 지역주민 의견 수렴 결과, 바가지요금 등 부정적 문제 발생 여부, 축제 수용 태세 등을 종합적으로 평가해 2026~2027년 문화관광축제를 선정(전국 25개)했다.
대구치맥페스티벌은 향후 2년간 국비 8000만원을 지원받고 국내외 홍보 마케팅과 관광상품 개발, 콘텐츠 경쟁력 강화 지원 등 다양한 도움도 받게 된다. 문체부 선정에 따라 공신력이 강화돼 전국적인 축제로의 발전이 기대된다. 시는 대구치맥페스티벌을 세계인이 찾는 글로벌 ‘K-푸드’ 축제로 한 단계 더 도약시킬 계획이다.
대구의 무더위와 우수한 닭고기 산업 인프라를 활용한 대구치맥페스티벌은 2013년 처음 개최된 이후 지역 대표 여름 축제로 성장했다. 지난 7월 열린 대구치맥페스티벌에는 100만명 이상이 방문한 것으로 파악됐다. 축제 개최에 따른 경제파급효과가 생산유발효과 684억원, 부가가치유발효과 268억원, 취업유발효과 654명인 것으로 분석됐다.
박기환 대구시 경제국장은 “대구 유일 문화관광축제 대구치맥페스티벌의 브랜드 가치가 한층 더 높아질 것”이라며 “이번 선정을 계기로 더욱 다양하고 완성도 높은 프로그램을 마련해 국내외 관광객에게 차별화된 축제 경험을 제공하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사