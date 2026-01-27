전북 서남권 해상풍력 800MW 공공사업시행자 공모 착수
부안 해역 126㎢ 대상…공공 주도 전국 최대 단지 첫발
집적화단지1 핵심 사업, 29일 사전 설명회
공공대표·민간참여로 사업성 공공성 병행
전북특별자치도가 ‘전북 서남권 해상풍력 2.4GW 조성사업’의 핵심인 800MW급 공공 해상풍력 사업시행자 선정 절차에 착수했다. 전국 최대 규모의 공공 주도 해상풍력 단지 조성을 위한 첫 단계다.
27일 전북도에 따르면 부안 인근 해역 약 126㎢를 대상으로 하는 800MW급 해상풍력 발전사업과 관련해 오는 29일 도청 대회의실에서 사업자 선정을 위한 사전 설명회를 연다. 설명회에서는 공모 지침과 사업 구조, 참여 조건 등을 공개하고 관계기관과 기업들의 의견을 수렴할 예정이다.
해당 사업 구역은 지난해 2월 산업통상자원부(현 기후에너지환경부)로부터 ‘신·재생에너지 집적화단지’로 지정된 서남권 해상풍력 확산단지1(1GW) 내 핵심 부지다. 전북도가 역점 추진 중인 서남권 해상풍력 프로젝트의 중추 사업으로, 향후 지역경제 활성화와 에너지 산업 기반 구축의 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.
도는 설명회 이후 수렴된 의견을 반영해 2월 초 사업자 모집 공고를 내고, 본격적인 사업자 선정 절차에 들어갈 계획이다.
이번 공모는 공공투자 방식의 해상풍력 단지라는 점을 고려해 대표 사업시행자를 공공기관으로 제한하지만, 국내외 민간기업과 공기업의 컨소시엄 참여는 폭넓게 허용한다. 사업자 선정 과정에서는 해상풍력 단지 조성 역량, 국가 및 지역경제 기여도, 주민 수용성 확보 방안, 산업·연관 인프라 구축 전략 등을 종합적으로 평가한다.
전북 서남권 해상풍력 사업은 지난해 고창 200MW와 부안 800MW를 포함한 확산단지1이 집적화단지로 지정되면서 법적 기반을 마련했다. 고창 200MW 사업은 지난해 12월 서남권윈드파워㈜ 컨소시엄이 최종 사업자로 선정돼 현재 발전사업 허가 절차를 밟고 있다. 확산단지2(1GW)도 집적화단지 지정을 추진 중이며, 단계적으로 민간 발전사업자 선정과 단지 조성을 이어갈 방침이다.
전북도 관계자는 “이번 공모는 전북 해상풍력 산업을 본격적으로 궤도에 올리는 출발점”이라며 “역량 있는 사업자를 선정해 부안과 고창을 중심으로 전북이 국내 해상풍력 산업을 선도할 수 있도록 도 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
