전북 서남권 해상풍력 800MW 공공사업시행자 공모 착수

부안 해역 126㎢ 대상…공공 주도 전국 최대 단지 첫발

집적화단지1 핵심 사업, 29일 사전 설명회

공공대표·민간참여로 사업성 공공성 병행

전북특별자치도가 ‘전북 서남권 해상풍력 2.4GW 조성사업’의 핵심인 800MW급 공공 해상풍력 사업시행자 선정 절차에 착수했다. 전국 최대 규모의 공공 주도 해상풍력 단지 조성을 위한 첫 단계다.