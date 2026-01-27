충남도, 올해 수소버스 구매시 최대 4억6000만원 지원
충남도는 탄소중립 실현을 위해 올해 수소버스를 구매하면 최대 4억6000만원을 지원하기로 했다.
도에 따르면 올해 지역 운송업체가 수소버스를 구매할 때 저상버스와 고상버스에 각각 3억3000만원, 4억6000만원을 지원한다. 지난해 대비 저상버스는 3300만원, 고상버스는 1억1000만원 상향된 금액이다. 승용차 보조금은 지난해와 같은 3250만원이다.
도는 올해 확보한 수소차 구매 보조금이 지난해보다 111억1500만원 많은 402억7500만원으로 늘어 지원 규모를 늘렸다고 설명했다.
지원 물량은 승용차 400대, 저상버스 25대, 고상버스 40대 총 465대다. 이는 지난해 지원 물량인 359대보다 106대 증가한 규모다.
수소버스 핵심 부품인 연료전지 스택 10개 교체 비용인 5억5000만원도 지원한다. 수소차 구매보조금 단가와 신청방법 등 자세한 내용은 시·군 누리집이나 무공해차 통합누리집 공고문에서 확인할 수 있다.
수소충전소도 보령시 1곳, 계룡시 1곳, 부여군 1곳, 천안시 2곳 등 5곳이 올해 순차적으로 문을 열 예정이다. 현재 충남에는 7개 시·군 13곳(25기)의 충전소가 운영되고 있지만 수소차 보급 대수 대비 부족하다는 지적을 받아왔다.
도는 지난달 9일 버스운송사업조합 등과 체결한 ‘2030 청정 수소로(路) 이음 후속 무공해차 보급 가속화 협약’을 맺고, 충전 기반시설을 확충하고 있다. 올해 문을 열 5곳을 포함해 2028년까지 8개 시·군에 수소충전소 10곳(21기)을 추가로 구축할 계획이다.
도 관계자는 “도는 수소교통 전환을 위해 2030년까지 수소버스 1200대 보급, 수소충전소 67기 구축을 목표로 관련 사업을 추진하고 있다”며 “수소차 보급과 충전 기반시설을 확대해 수송부문 탄소중립을 실현할 것”이라고 말했다.
