포항시, 설 연휴 숙박 할인 행사…최대 4만원 지원
경북 포항시는 다가오는 설 명절 연휴를 맞아 지역 관광산업 활성화를 위해 숙박비를 지원하는 ‘설 맞이 숙박 할인 프로모션’을 추진한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 체류형 관광을 유도해 침체된 지역 숙박업계와 민생경제에 활력을 불어넣기 위한 것이다. 시는 국내 대표 여가 플랫폼인 ‘놀(NOL)’과 ‘여기어때’와 협력해 숙박 할인 혜택을 제공한다.
5만원 이상 객실을 이용하면 2만원, 펜션·풀빌라 등 고급 숙박시설에서 10만원 이상 이용 시에는 4만원의 할인 혜택이 제공된다. 예약은 오는 31일부터 가능하며, 숙박 이용 기간은 2월 7일부터 28일까지다.
시는 설 연휴 기간 포항을 찾는 관광객을 위해 다양한 볼거리와 체험 행사도 운영한다. 스페이스워크, 이가리닻전망대 등 주요 관광지는 정상 운영하며, 구룡포과메기문화관 등에서는 전통 민속놀이 체험과 윷놀이 대항전 등 가족 단위 체험 행사를 진행한다.
포항시 관계자는 “설 연휴를 앞두고 포항을 찾는 관광객들을 위해 숙박 할인 프로모션을 준비했다”며 “합리적인 가격으로 숙소를 이용하고, 포항의 푸른 바다와 풍성한 설맞이 행사로 명절 분위기를 함께 즐기며 따뜻한 연휴를 보내시길 바란다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
