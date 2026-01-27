“거스름돈 먼저 주면 수표 결제”…편의점서 현금 가로챈 40대 구속
수도권 일대 편의점을 돌며 수표 결제를 하겠다고 속인 뒤 현금 등을 받아 가로챈 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
인천 남동경찰서는 사기 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 27일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 7일부터 올해 1월 20일까지 서울·경기·인천 일대 편의점에서 직원 14명을 속여 현금 1200여만원과 담배 등을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
A씨는 노래방 등 인근 가게에서 온 것처럼 편의점 직원을 속인 뒤 “거스름돈을 먼저 주면 가게 마감 후 수표로 결제하겠다”며 담배와 현금을 받아낸 것으로 조사됐다. 또 현금이 부족하다거나 수표를 받지 않는다는 편의점 직원에게는 “사장과 잘 알고 있다”고 둘러대며 속이기도 했다.
관련 신고를 접수한 경찰은 추적 끝에 인천시 부평구 한 골목길에서 A씨를 검거했다.
경찰 관계자는 “수표 결제를 꺼리는 편의점의 생리를 이용한 범죄”라며 “미리 거스름돈이나 물건을 요구하는 경우 사기 범죄를 의심해야 한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
