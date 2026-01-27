원주세브란스기독병원, 강원 최초 전기생리학 검사실 개소
연세대 원주세브란스기독병원이 강원도내 최초로 독립된 부정맥 전문 검사실인 전기생리학 검사실을 개소했다.
전기생리학 검사실 개소는 기존 심혈관조영실에서 함께 시행하던 전기생리학 검사(EPS)와 부정맥 시술을 전용 공간으로 분리·독립해 운영한다. 이를 통해 부정맥 진단과 치료의 전문성과 안전성이 한층 높아진다.
검사실은 부정맥의 정확한 원인 분석을 위한 전기생리학 검사뿐만 아니라 심방세동을 포함한 다양한 부정맥에 대한 도자절제술, 인공심박동기나 제세동기 삽입술, 경피적 좌심방이폐색술 등 고난이도 부정맥 시술을 위한 최신 장비와 진료 환경을 갖췄다.
이를 통해 더욱 안정적이고 효율적인 시술 환경이 마련될 전망이다.
검사실 개소로 심혈관조영실은 관상동맥질환 및 구조적 심질환 중심의 시술에 집중한다.
전기생리학 검사실은 부정맥 시술에 특화된 역할 수행을 통해 심장내과 전반의 진료 흐름과 자원 활용의 효율성이 크게 향상될 것으로 보인다.
부정맥 전문의 안민수 교수는 27일 “전기생리학 검사실 개소는 부정맥 진료를 병원의 핵심 전문 분야로 한 단계 도약시키는 중요한 계기”라며 “앞으로도 지역 내에서 고난도 부정맥 시술까지 안전하게 받을 수 있는 심혈관 전문 의료기관의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.
어영 원주세브란스기독병원장은 “이번 개소를 통해 원주세브란스기독병원이 강원권 심혈관·부정맥 진료의 중추 의료기관으로서 위상을 더욱 공고히 하고, 환자 중심의 전문적이고 안전한 진료 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
