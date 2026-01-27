진주시, ‘미래항공기체(AAV) 실증센터’ 건립…미래항공산업 선점 본격화
경남 진주시는 미래 항공산업의 핵심 인프라인 ‘미래항공기체(AAV) 실증센터’ 건립이 마무리 단계에 들어서면서 국내 AAV 산업을 선도하는 거점 도시로 도약을 본격화한다고 27일 밝혔다.
진주시 이반성면 가산일반산업단지에 조성 중인 미래항공기체(AAV) 실증센터는 오는 4월 건축 공사가 완료될 예정이다. 이후 장비 성능 점검과 안정화 과정을 거쳐 올해 말부터 본격 운영될 예정이다.
이 센터의 최대 강점은 인접한 ‘KAI 회전익 비행센터’와의 유기적 연계다. 시는 최근 실증센터와 회전익 비행센터 활주로를 잇는 유도로 설치를 완료했다.
물리적 연결로 AAV 기체 및 부품의 연구개발부터 지상 시험, 비행시험까지 전 과정을 한곳에서 수행할 수 있게 됐다. 기업들의 시험 장소 이동의 번거로움을 해소하고, 개발 기간 단축과 비용 절감으로 이어질 전망이다.
센터 내부에는 ‘분산전기추진시스템’ 등 AAV의 핵심 기술 검증을 위한 최첨단 시험 장비가 구축된다. 시는 전문 기관인 경남테크노파크와 협력해 관련 기업들에 고도화한 기술 지원과 체계적인 시험 서비스를 제공할 계획이다.
시는 실증센터를 중심으로 관련 기업과 연구 기관을 적극 유치하고, 향후 상용화 단계에서 필수적인 기체 안전성 평가 시설을 추가 구축할 예정이다. 이를 통해 연구·실증·검증 기능이 유기적으로 연결되는 미래 항공산업 기반을 단계적으로 완성한다. 핵심 시설들의 집적으로 가산산단을 미래항공기체 생산기지로 구축한다는 구상이다.
진주시 관계자는 “미래항공기체 실증센터가 본격 가동되면 KAI 회전익 비행센터와 시너지를 발휘해 미래 항공산업의 생태계를 더 견고히 다지게 될 것”이라며 “관련 기업들이 안정적으로 연구와 생산에 전념할 수 있는 환경을 조성해 미래 항공산업을 지역 핵심 전략 산업으로 안착시키겠다”고 밝혔다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사