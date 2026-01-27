혼자 사는 외국인 여성 노려 강간미수·강도…30대 남성 긴급체포
혼자 거주하는 외국인 여성을 상대로 성범죄를 시도한 30대 남성이 경찰에 긴급체포됐다.
전북 완주경찰서는 강간미수 및 강도 혐의로 A씨(30대)를 긴급체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 3시쯤 완주군의 한 빌라에서 혼자 거주하던 베트남 국적의 외국인 여성 B씨(30대)를 흉기로 위협해 성폭력을 시도하고, 금품을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨는 해당 건물 관리업체 직원으로, 과거 업무상 여러 차례 피해자의 집을 방문한 적이 있는 것으로 파악됐다.
신고를 접수한 경찰은 현장 주변 CCTV 분석 등을 통해 A씨를 용의자로 특정한 뒤 약 5시간 만에 충남 논산에 있는 거주지에서 A씨를 검거했다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이며 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.
