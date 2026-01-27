포항시, 올해 수소전기차 88대 보급…보조금 전국 최고 수준
경북 포항시는 기후변화 대응과 온실가스 감축을 위해 올해 수소전기자동차 88대를 보급한다고 27일 밝혔다. 수소 승용차 68대와 수소 버스 20대 등이다.
시는 시민들의 경제적 부담을 낮추기 위해 지난해 하반기 대폭 상향한 보조금 규모를 올해도 전국 최고 수준으로 유지한다. 차종별로 수소 승용차는 대당 3750만원, 수소 고상버스는 대당 4억1000만원을 지원한다.
보조금 지원 대상은 신청일 기준 90일 이상 연속해 포항시에 주소를 둔 개인 및 법인·기업, 지방공공기관·지방공기업 등이다.
신청은 수소차 판매대리점에서 차량 계약 후 보조금 지원 신청서를 작성하면 되며, 보조금은 우선 접수순으로 지급된다.
차량 계약 후 판매대리점을 통해 보조금 지원 신청서를 제출하면 되고, 예산 소진 시까지 접수 순서대로 지급된다. 대상자로 선정된 이후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 한다.
자세한 사항은 포항시 홈페이지 및 기후에너지환경부 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다.
시는 차량 보급과 함께 수소차 이용 여건 개선을 위한 인프라 확충에도 속도를 내고 있다.
현재 포항장흥수소충전소의 수소 판매가격을 ㎏당 1만 1900원으로 인하해 운영 중이며, 이는 기존 대비 700원 낮춘 금액이다. 시는 충전사업자와 지속적으로 협의해 추가 인하 방안도 검토 중이다.
또 연말에는 영일만4산업단지 공영차고지에 액화수소충전소를 완공해 북부권 이용자의 접근성과 편의성을 높일 계획이다.
포항시 관계자는 “공격적인 보조금 지원과 선제적인 충전 인프라 구축을 통해 시민들이 불편 없이 수소차를 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
