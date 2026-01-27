3월 23∼29일 ‘개항장 복합문화프로그램’ 열린다
인천시는 제물포르네상스 사업과 연계해 개항장의 역사적 가치와 문화자원을 현대적으로 재해석한 ‘개항장 복합문화프로그램’을 운영한다고 27일 밝혔다.
시는 행사 수탁기관인 인천관광공사를 통해 오는 30일까지 운영 사업자 공모를 진행한 뒤 3월 23일부터 일주일간 시민이 직접 체감할 수 있는 공연·전시·지역상생 중심의 프로그램을 선보일 계획이다.
프로그램은 음악, 문화, 근대건축유산 등 개항장 일대의 고유한 지역 자산을 활용한 문화·관광 복합 콘텐츠로 채워진다. 단순 관람형 행사를 넘어 시민 참여와 지역상생을 중심에 둔 지속가능한 문화 행사로 나아간다는 점에서 의미가 있다.
특히 시는 개항장 문화지구, 상상플랫폼, 도시재생공간 등 기존 공간 자산을 적극 활용해 도심 속에서 자연스럽게 문화 향유가 이뤄질 수 있도록 하는 환경 조성에 중점을 두고 있다. 이를 통해 시민에게는 일상 속 문화 향유 기회를 제공하고, 지역에는 새로운 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대 중이다.
주요 행사에는 3월 28∼29일 상상플랫폼과 개항장 문화지구 일대에서 열리는 ‘개항장 스토리텔링 대중음악 공연’이 있다. 여러 장르의 아티스트들이 개항장 역사와 이야기를 음악으로 풀어낸 라이브 공연을 선보일 예정이다. 3월 23∼29일 1883개항살롱(이음1978)에서는 ‘개항장 라이프스타일 문화 전시’가 열린다.
이와 함께 개항장과 월미도 일대에선 지역상생 행사가 단계적으로 운영된다. 시민들은 인천e지 바우처 플랫폼을 통해 지역상점과 문화공간을 더욱 폭넓게 경험할 수 있다.
시는 앞으로 안전을 최우선 과제로 삼아 충분한 안전관리비를 확보하고 안전요원 배치, 현장 대응체계 구축 등을 통해 시민들이 안심하고 프로그램에 참여할 수 있도록 할 방침이다.
이선호 시 글로벌도시국장은 “이번 프로그램은 개항장 역사와 변화를 시민들이 현장에서 직접 체감할 수 있도록 기획한 문화 프로젝트”라며 “개항장에서 펼쳐질 새로운 문화 르네상스의 현장에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
