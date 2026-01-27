시사 전체기사

3월 23∼29일 '개항장 복합문화프로그램' 열린다

입력:2026-01-27 10:18
상상플랫폼에서 진행된 라이브로드 페스타. 인천시 제공

인천시는 제물포르네상스 사업과 연계해 개항장의 역사적 가치와 문화자원을 현대적으로 재해석한 ‘개항장 복합문화프로그램’을 운영한다고 27일 밝혔다.

시는 행사 수탁기관인 인천관광공사를 통해 오는 30일까지 운영 사업자 공모를 진행한 뒤 3월 23일부터 일주일간 시민이 직접 체감할 수 있는 공연·전시·지역상생 중심의 프로그램을 선보일 계획이다.

프로그램은 음악, 문화, 근대건축유산 등 개항장 일대의 고유한 지역 자산을 활용한 문화·관광 복합 콘텐츠로 채워진다. 단순 관람형 행사를 넘어 시민 참여와 지역상생을 중심에 둔 지속가능한 문화 행사로 나아간다는 점에서 의미가 있다.

특히 시는 개항장 문화지구, 상상플랫폼, 도시재생공간 등 기존 공간 자산을 적극 활용해 도심 속에서 자연스럽게 문화 향유가 이뤄질 수 있도록 하는 환경 조성에 중점을 두고 있다. 이를 통해 시민에게는 일상 속 문화 향유 기회를 제공하고, 지역에는 새로운 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대 중이다.

주요 행사에는 3월 28∼29일 상상플랫폼과 개항장 문화지구 일대에서 열리는 ‘개항장 스토리텔링 대중음악 공연’이 있다. 여러 장르의 아티스트들이 개항장 역사와 이야기를 음악으로 풀어낸 라이브 공연을 선보일 예정이다. 3월 23∼29일 1883개항살롱(이음1978)에서는 ‘개항장 라이프스타일 문화 전시’가 열린다.

이와 함께 개항장과 월미도 일대에선 지역상생 행사가 단계적으로 운영된다. 시민들은 인천e지 바우처 플랫폼을 통해 지역상점과 문화공간을 더욱 폭넓게 경험할 수 있다.

시는 앞으로 안전을 최우선 과제로 삼아 충분한 안전관리비를 확보하고 안전요원 배치, 현장 대응체계 구축 등을 통해 시민들이 안심하고 프로그램에 참여할 수 있도록 할 방침이다.

이선호 시 글로벌도시국장은 “이번 프로그램은 개항장 역사와 변화를 시민들이 현장에서 직접 체감할 수 있도록 기획한 문화 프로젝트”라며 “개항장에서 펼쳐질 새로운 문화 르네상스의 현장에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

인천=김민 기자

