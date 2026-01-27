3월 23∼29일 ‘개항장 복합문화프로그램’ 열린다

상상플랫폼에서 진행된 라이브로드 페스타. 인천시 제공

시는 행사 수탁기관인 인천관광공사를 통해 오는 30일까지 운영 사업자 공모를 진행한 뒤 3월 23일부터 일주일간

시민이 직접 체감할 수 있는 공연·전시·지역상생 중심의 프로그램을 선보일 계획이다.

프로그램은 음악, 문화, 근대건축유산 등 개항장 일대의 고유한 지역 자산을 활용한 문화·관광 복합 콘텐츠로 채워진다. 단순 관람형 행사를 넘어 시민 참여와 지역상생을 중심에 둔 지속가능한 문화 행사로 나아간다는 점에서 의미가 있다.

‘개항장 라이프스타일 문화 전시’가 열린다.

이와 함께