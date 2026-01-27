한국전기안전공사·SK온, ESS 국가경쟁력 강화 맞손
차세대 안전기술 공동 연구개발
한국전기안전공사 전기안전연구원과 SK온 미래기술원은 26일 서울 종로구 SK온 본사에서 ESS(에너지저장장치) 분야 국가경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 ESS 성능·신뢰성 확보, 화재안전성 평가 기술 고도화, 신규 소재 개발, 국제 규격 대응 등 ESS 전반의 안전성과 기술 수준 향상을 위한 공동 연구를 추진한다.
특히 전기안전연구원이 보유한 에너지저장연구센터 인프라를 활용해 화재안전성 검증 체계를 고도화하고, LFP(Lithium Iron Phosphate) 등 신규 소재 연구를 확대할 계획이다.
남화영 사장은 “ESS 산업에서 안전기술은 국가 에너지 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “이번 협약을 통해 글로벌 수준의 안전기술과 연구 성과를 창출할 것으로 기대한다”고 말했다.
한국전기안전공사는 앞으로도 ESS 분야 민관 협력을 지속 확대할 방침이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
