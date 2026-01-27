“국힘 윤리위는 북한 수령론 같은 나치즘” 한동훈 맹비난

국민의힘 중앙윤리위원회가 친한계 김종혁 전 최고위원에게 ‘탈당 권유’ 처분을 내린 것과 관련, 한동훈 전 대표가 ‘북한 수령론’ 같은 ‘사이비 민주주의’라며 강하게 반발했다.
한 전 대표는 27일 자신의 페이스북에 “오늘 윤리위 결정문을 읽어보니 민주주의가 아니라 ‘북한 수령론’ ‘나치즘’ 같은 ‘전체주의’ ‘사이비 민주주의’”라고 적었다.
한 전 대표는 그러면서 ‘당 대표는 당원 개개인의 자유의지의 총합으로 만들어진 정당을 대표하는 기관이다. 당 대표의 권한, 권위, 리더십은 정당의 ‘청지기’로서 그 당원 개개인의 자유의지의 총합으로부터 나온다‘고 적힌 윤리위 결정문을 캡처해 올리고 “당대표는 당원 개개인의 “자유의지의 총합”이기 때문에 당원이 당대표를 비판하면 당에서 내쫓아야 한다는 반민주, 반지성적인 말을 놀랍게도 윤리위 결정문에서 대놓고 하고 있다”고 강조했다.
이어 “정상이 아니다. 바로 잡아야 한다”면서 “우리 국민의힘은 자유민주주의 정당이어야 한다”고 호소했다.
국민의힘 윤리위는 전날 김 전 최고위원에게 탈당 권유 처분을 내렸다.
이는 앞서 당무감사위가 김 전 최고위원에 대해 당원권 정지 2년 처분을 내린 것보다 수위가 높은 것이다. 제명보다는 수위가 낮지만 10일 이내 재심을 청구하지 않을 경우 해당 기간 안에 자진 탈당하지 않으면 별도 절차 없이 제명된다.
국민의힘 윤리위는 탈당 권유 결정에 대해 김 전 최고위원이 언론 인터뷰와 유튜브 방송 등에서 장 대표 등을 “혐오·자극적 표현을 사용해 비난했다”면서 “(김 전 최고위원이) 당의 지지율이 낮게 나오는 특정 여론조사만 소개하며 당 지도부를 공격하는 매우 계획적이고 용의주도한 매체 테러 공격을 자행했다”고 설명했다.
김 전 최고위원은 윤리위 결정에 “나치 주장을 보는 것 같다”며 “오늘(26일) 징계 통보를 받았는데 지난 23일 결정됐다고 들었다. 효력 정지 가처분 신청 등 법적 조치에도 나설 것”이라고 대응했다.
