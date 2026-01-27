‘1보 후퇴’ 트럼프, 미니애폴리스 이민단속 책임자 전격 교체키로

트럼프, 민주당 소속 미네소타 주지사 등과도 통화

백악관 “미국 거리에서 시민 죽는 것 원치 않아” 강경파들과 거리두기

이민정책에 대한 찬성 역대 최저치

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

“톰 호먼을 미네소타로 파견한다. 그는 이 지역에 관여해오지 않았지만, 현지의 많은 인사를 잘 알고 좋아한다”고 적었다.

미니애폴리스에서 국경순찰대원의 총격에 미국인 간호사 알렉스 제프리가 프레티(37)가 숨진 뒤에도 “피해자는 프레티가 아니라 내 대원들”이라고 주장한 바 있다.

트럼프가 그동안의 강경한 태도에서 한발 물러선 것은 프레티 총격으로 이민 단속에 대한 전국적인 분노가 확산했기 때문으로 풀이된다. 이번 사건 이후 버락 오바마와 빌 클린턴 등

민주당 출신 전직 대통령이 저항을 촉구한 데다 공화당 내에서도 비판 여론이 나왔다. 민주당은 ICE에 대한 자금 지원 중단을 위해 예산안 처리 불가 입장을 밝히기도 했다.

지지한다는 응답은 39%였다. 이달 초 여론조사 결과(41%)보다 하락한 수치다.