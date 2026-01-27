‘1보 후퇴’ 트럼프, 미니애폴리스 이민단속 책임자 전격 교체키로
트럼프, 민주당 소속 미네소타 주지사 등과도 통화
백악관 “미국 거리에서 시민 죽는 것 원치 않아” 강경파들과 거리두기
이민정책에 대한 찬성 역대 최저치
도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 미네소타주 미니애폴리스의 이민 단속 책임자를 전격 교체하기로 했다. 또 그동안 맹비난해온 민주당 소속 미네소타주 주지사, 미니애폴리스 시장 등과 통화한 뒤 “진전이 있었다”고 밝혔다. 미국 시민 총격 사망 등 강경한 이민 단속에 비판 여론이 들끓자 1보 후퇴하는 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “제이콥 프레이 미니애폴리스 시장과 좋은 통화를 마쳤다”며 “많은 진전이 이뤄졌다”고 말했다. 그러면서 백악관 ‘국경 차르(최고 책임자)’인 톰 호먼이 프레이 시장과 만나 논의할 것이라고 설명했다.
호먼을 미네소타주에 급파한 것은 현장 지휘관인 그레고리 보비노 국경순찰대 지휘관을 교체하기 위한 수순으로 해석된다. AP통신은 이날 “보비노와 일부 요원들이 이르면 27일 미니애폴리스를 떠날 예정”이라며 ”보비노의 이탈은 트럼프 대통령이 톰 호먼을 미네소타로 파견해 이민세관단속국(ICE) 작전을 지휘하게 한 시점에 이뤄졌다”고 보도했다. 트럼프도 앞서 트루스소셜에 “톰 호먼을 미네소타로 파견한다. 그는 이 지역에 관여해오지 않았지만, 현지의 많은 인사를 잘 알고 좋아한다”고 적었다. 트럼프는 프레티에 대해 “테러리스트”라고 말한 참모들과도 거리를 두고 있다. 뉴욕타임스는 “백악관 관계자들은 이번 총격 사건이 트럼프 대통령 취임 이후 가장 중대한 정치적 위협 가운데 하나가 될 수 있음을 분명히 인식하고 있다”고 전했다.
보비노 지휘관은 그동안 미네소타주에서 과격한 단속으로 비판을 받아왔다. 그는 미니애폴리스에서 국경순찰대원의 총격에 미국인 간호사 알렉스 제프리가 프레티(37)가 숨진 뒤에도 “피해자는 프레티가 아니라 내 대원들”이라고 주장한 바 있다.
트럼프는 연방 이민 단속을 거세게 비난하며 ICE의 철수를 요구해온 민주당 소속 팀 월즈 미네소타 주지사가 전화를 걸어와 협력을 요청했다면서 “매우 좋은 통화를 했고, 우리는 사실 비슷한 생각 및 관점을 갖고 있는 것처럼 보였다”고 했다. 월즈 주지사도 성명을 내고 “생산적인 통화”를 했다며 트럼프에게 최근 2건의 총격 사건에 대한 공정한 수사와 연방 단속 요원 축소를 요구했다고 밝혔다.
트럼프 행정부는 이번 총격 사망 사건에 연루된 요원에 대한 철저한 수사도 강조했다. 캐럴라인 레빗 대변인은 이날 브리핑에서 “트럼프 대통령은 이 사건에 대해 수사가 계속되도록 하고, 사실에 따라 결론이 나겠다고 말했다”며 “트럼프 대통령을 포함한 백악관 누구도 미국의 거리에서 사람들이 다치거나 죽는 것을 원하지 않는다”고 말했다.
그는 이어 “국토안보수사국(HSI)과 연방수사국(FBI)이 활발히 수사 중이고 세관국경보호국(CBP)도 내부 검토를 진행 중”이라며 “트럼프 대통령은 수사와 관련해 매우 적극적으로 대응하고 있다”고 덧붙였다.
트럼프가 그동안의 강경한 태도에서 한발 물러선 것은 프레티 총격으로 이민 단속에 대한 전국적인 분노가 확산했기 때문으로 풀이된다. 이번 사건 이후 버락 오바마와 빌 클린턴 등 민주당 출신 전직 대통령이 저항을 촉구한 데다 공화당 내에서도 비판 여론이 나왔다. 민주당은 ICE에 대한 자금 지원 중단을 위해 예산안 처리 불가 입장을 밝히기도 했다.
트럼프 행정부의 이민 단속에 대한 여론도 악화했다. 로이터 통신은 지난 23∼25일 미국 성인 1139명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 트럼프 대통령의 이민정책에 대한 지지율이 집권 2기 들어 최저치를 기록했다고 보도했다. 조사 결과 트럼프 행정부의 이민정책에 반대한다는 답변은 53%, 지지한다는 응답은 39%였다. 이달 초 여론조사 결과(41%)보다 하락한 수치다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
