놀이공원에서 ‘두쫀쿠’를… 서울랜드, 밸런타인데이에 쏜다
서울랜드가 오는 2월 14일 밸런타인데이를 맞아 선착순 214커플에게 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)를 쏜다고 27일 밝혔다.
서울랜드는 발렌타인데이의 로맨틱한 분위기를 만끽할 수 있는 ‘럽스타 서울랜드’ 스페셜 이벤트를 마련했다. 이번 스페셜 이벤트는 2월 14일 당일 진행된다. 연인뿐 아니라 친구, 가족 등 두 명이 한 팀을 이뤄 공원을 방문한 커플 방문객이라면 누구나 참여할 수 있다. 밸런타인데이에 달콤한 선물을 받을 수 있는 ‘두쫀쿠’ 이벤트를 비롯해 로맨틱한 음악공연, 커플 매직쇼, 불꽃놀이까지 다채로운 프로그램을 즐길 수 있다.
이번 밸런타인데이 스페셜 이벤트의 하이라이트는 오픈런 열풍과 품귀 현상을 일으키고 있는 디저트 대세 ‘두쫀쿠’를 밸런타인데이 선물로 받을 수 있는 현장 미니게임 이벤트다. 현장 미니게임 이벤트는 2월 14일 오후 2시 14분에 진행되며, 게임에 승리한 214커플에게 두쫀쿠 선물 세트를 증정할 예정이다. 연인이 아니더라도 2인이 한 팀을 이뤄 게임에 참여해 승리하면 달콤하고 빠삭한 두쫀쿠를 받을 수 있다. 미니게임과 관련한 자세한 사항은 추후 서울랜드 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 공지할 예정이다.
또한 글로벌 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘SOOP(숲)’과 협업해 밸런타인데이를 더욱 특별하게 만드는 ‘럽(LOVE)케스 음악공연’도 펼쳐진다. 이번 공연은 SOOP의 대표 콘텐츠 ‘찾아가는 락(樂)케스’ 와 공동으로 진행되며, SOOP에서 활동 중인 음악 스트리머들이 참여해 사랑을 주제로 한 OST, 뮤지컬 넘버 등 다채로운 무대를 선보일 예정이다. 특히 서울랜드 공식 SNS를 통해 사연과 신청곡을 사전에 접수받아 공연 중 소개하는 특별 코너도 마련돼 관객 참여형 콘텐츠로 재미를 더한다. ‘럽케스 음악공연’은 2월 14일 오후 6시 서울랜드 통나무소극장에서 진행되며, SOOP 플랫폼을 통해 생방송 스트리밍으로도 만나볼 수 있다.
이와 함께 커플이 직접 무대에 참여하는 로맨틱 매직쇼도 운영된다. 로맨틱 매직쇼에서는 관객 참여형 마술이 펼쳐지며, 참여 커플에게는 초콜릿과 장미꽃 등 밸런타인데이 기념 선물이 증정될 예정이다. 로맨틱 매직쇼는 서울랜드 내 이벤트홀에서 진행된다.
밤이 되면 밸런타인데이를 낭만적으로 수놓을 불꽃놀이가 펼쳐진다. 화려한 불꽃과 신나는 음악이 어우러지는 불꽃놀이는 커플끼리 로맨틱한 하루의 마무리를 하기에 제격이다. 특히 이번 불꽃놀이는 설날 연휴에도 이어진다.
한편 서울랜드는 눈썰매장과 빙어낚시 체험 등 겨울 콘텐츠도 운영 중이다. 서울랜드 눈썰매장은 방문객 누구나 이용할 수 있도록 일반 슬로프와 유아용 슬로프가 마련돼 있어 어린이는 물론 어른까지 스피드의 즐거움과 짜릿한 스릴을 동시에 느낄 수 있다. 또한 멀리 산간 지역으로 이동해야 했던 기존 빙어낚시와 달리 접근성이 뛰어난 서울 인근 지역에서 뜰채로 빙어를 낚아 올리는 빙어낚시 체험도 진행 중이다.
서울랜드와 관련한 문의는 서울랜드 홈페이지(www.seoulland.co.kr)와 고객센터(02-509-6000)를 통해 가능하다.
서울랜드 관계자는 “이번 ‘럽스타 서울랜드’는 연인뿐 아니라 친구, 가족 등 다양한 방문객이 함께 즐길 수 있도록 기획한 참여형 이벤트”라며 “특히 대세 디저트로 자리 잡은 두바이쫀득쿠키를 비롯해 라이브 음악공연, AI 체험 등 트렌디한 콘텐츠를 통해 밸런타인데이를 더욱 즐겁게 보내길 바란다”고 전했다.
