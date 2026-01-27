경주 감포 해상서 어선 화재…선원 6명 전원 무사
경북 경주시 감포 앞바다에서 어선에 불이 났으나, 승선원 6명 전원이 무사히 구조됐다.
27일 포항해양경찰서에 따르면 지난 26일 오후 11시 54분쯤 감포 동방 약 78㎞ 해상에서 어선 A호(9.77t급, 승선원 6명)의 기관실에서 원인 미상의 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.
해경은 신고를 받고 현장에 출동해 27일 오전 1시 2분쯤 포항항공대 헬기에서 A호 선체 화재를 확인하고, 인근 해상에서 구명뗏목으로 추정되는 물체를 발견했다.
경비함정은 이를 주변 어선에 전달했고, 어선 B호가 해당 위치에서 A호 승선원 6명을 구조했다. 구조된 전원은 건강 상태에 이상이 없는 것으로 확인됐다.
어선 A호 선장은 “조업차 이동 중에 기관실에서 펑소리와 함께 불이 났으며 자체 진화 시도했으나 불가해 구명뗏목으로 전원 탈출했다”고 말했다.
이근안 포항해양경찰서장은 “해상에서 화재가 발생하면 침수, 침몰, 승선원 해상추락 등 더 위험한 상황으로 이어질 수 있어 화재예방을 위한 점검에 더 많은 신경을 써야한다”고 밝혔다.
