한신대 이미옥 교수, ‘산업계와 함께하는 대학교육 혁신포럼’서 교육부장관 표창

산업계 수요 반영한 교육 혁신 성과 인정…산학협력 기반 교육모델 구축 공로

지난 23일 서울 프레지던트호텔에서 열린 ‘2025년 산업계와 함께하는 대학교육 혁신포럼 결과발표 세미나’에서 한신대학교 이미옥 교수가 교육부장관 표창을 받고 있다.

한신대학교 이미옥 교수가 지난 23일 서울 프레지던트호텔에서 열린 ‘2025년 산업계와 함께하는 대학교육 혁신포럼 결과발표 세미나’에서 교육부장관 표창을 받았다.



이번 행사는 교육부 주최로 열렸으며, 산업계 수요를 반영한 대학교육 혁신 성과를 공유하고 산학협력 우수 사례를 확산하기 위해 마련됐다. 행사에서는 산업계 연계 교육 활성화에 기여한 대학 관계자와 기관에 대한 시상이 함께 진행됐다.



이미옥 교수는 산업 현장 요구를 반영한 교육과정 개선과 산학협력 기반 교육 모델 구축에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.



디자인 분야 전문성을 바탕으로 실무 중심 교육을 강화하고, 산업계 연계 프로젝트와 창업·지역 연계 프로그램을 통해 교육 혁신을 이끌어 온 점이 높은 평가를 받았다.



특히 학생들이 산업 현장을 직접 경험할 수 있도록 프로젝트형 수업과 협업 프로그램을 확대하며, 대학 교육의 실효성을 높인 점이 주요 수상 배경으로 꼽힌다.

교육부장관 표창을 받은 한신대학교 이미옥 교수가 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다.

이미옥 교수는 “산업계와 대학이 긴밀히 협력할 때 교육 혁신이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있다”며 “앞으로도 산업계 요구를 반영한 교육과 산학협력 모델 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.



한편 ‘산업계와 함께하는 대학교육 혁신포럼’은 인공지능, 창업, ESG 경영 등 산업 변화에 대응하는 교육 방향을 논의하고, 대학과 산업계 간 협력 체계 강화를 목표로 운영되고 있다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한신대학교 이미옥 교수가 지난 23일 서울 프레지던트호텔에서 열린 ‘2025년 산업계와 함께하는 대학교육 혁신포럼 결과발표 세미나’에서 교육부장관 표창을 받았다.이번 행사는 교육부 주최로 열렸으며, 산업계 수요를 반영한 대학교육 혁신 성과를 공유하고 산학협력 우수 사례를 확산하기 위해 마련됐다. 행사에서는 산업계 연계 교육 활성화에 기여한 대학 관계자와 기관에 대한 시상이 함께 진행됐다.이미옥 교수는 산업 현장 요구를 반영한 교육과정 개선과 산학협력 기반 교육 모델 구축에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.디자인 분야 전문성을 바탕으로 실무 중심 교육을 강화하고, 산업계 연계 프로젝트와 창업·지역 연계 프로그램을 통해 교육 혁신을 이끌어 온 점이 높은 평가를 받았다.특히 학생들이 산업 현장을 직접 경험할 수 있도록 프로젝트형 수업과 협업 프로그램을 확대하며, 대학 교육의 실효성을 높인 점이 주요 수상 배경으로 꼽힌다.이미옥 교수는 “산업계와 대학이 긴밀히 협력할 때 교육 혁신이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있다”며 “앞으로도 산업계 요구를 반영한 교육과 산학협력 모델 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.한편 ‘산업계와 함께하는 대학교육 혁신포럼’은 인공지능, 창업, ESG 경영 등 산업 변화에 대응하는 교육 방향을 논의하고, 대학과 산업계 간 협력 체계 강화를 목표로 운영되고 있다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지