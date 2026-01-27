강남 한복판 벤츠서 주사바늘 꽂은 채 발견…마약 양성

강남 한복판에서 프로포폴을 투약하고 운전하던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 30대 남성 A씨를 마약류관리법 위반 혐의로 현행범 체포했다.경찰에 따르면 A씨는 지난 20일 낮 12시쯤 서울 서초구에서 프로포폴을 투약한 뒤 운전한 혐의를 받는다. 그는 투약 후 3㎞가량 차를 몰던 중 차에서 잠이 들었는데, 이를 본 시민이 경찰에 신고한 것으로 조사됐다.현장에 출동한 경찰은 A씨를 체포하며 차량에 있던 약물 등을 발견했다. 이후 A씨를 상대로 간이 시약 검사를 진행했고 약물 양성 반응이 나왔다.경찰은 국립과학수사연구원에 정밀 검사를 의뢰한 상태다. 경찰은 약물 투약 경위나 구매 경로 등을 자세히 조사하고 있다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr