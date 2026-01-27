[속보] 이해찬 운구차량 빈소 도착…서울대병원서 5일장
베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 고 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 9시쯤 빈소인 서울대병원 장례식장에 도착했다.
더불어민주당 의원들 및 의장대가 지하 주차장에서 도열한 가운데 고인의 관을 실은 운구차가 진입했다. 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 김부겸 전 총리 등은 이를 침통한 표정으로 지켜봤다.
빈소인 장례식당 3층 1분향실에는 이날 오전 일찍부터 박수현 수석대변인, 전용기 원내소통수석 등 주요 당직자를 비롯해 30명에 가까운 의원들이 고인을 맞이하기 위해 기다렸다.
빈소 안쪽에는 이재명 대통령, 김 총리, 우 의장, 정청래 더불어민주당 대표의 조화가 나란히 놓여 있었다. 정 대표는 이날 정오부터 사실상 ‘상주’ 역할을 맡아 조문객을 맞을 예정이다.
앞서 이 전 총리의 시신을 싣고 베트남 호찌민 공항을 출발한 대한항공 KE476편 항공기는 이날 오전 6시53분 인천국제공항에 착륙했다.
같은 비행기에 탑승했던 유가족과 대통령 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원, 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원 등도 함께 한국에 도착했다.
상임 장례위원장을 맡은 김 총리를 비롯해 우 의장과 정 대표, 한병도 원내대표 등 영접 인사들은 오전 6시쯤 공항에 도착해 고인을 기다렸다.
윤호중 행정안전부 장관, 이 전 총리와 55년 지기인 정동영 통일부 장관, 조국 조국혁신당 대표도 고인의 귀국길을 찾아 침통한 표정으로 운구 과정을 지켜봤다.
장례는 서울대병원 장례식장에서 이날부터 오는 31일까지 진행된다. 정부는 유족 뜻을 존중해 이 전 총리의 장례를 사회장으로 진행하되, 정부 차원의 예우를 갖추려 대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합해 장례를 지원한다.
참여정부 시절 국무총리를 지낸 이 전 총리는 민주평통 수석부의장으로서 베트남 출장 중이던 지난 23일 심근경색으로 쓰러졌다. 이후 현지 병원에서 치료받았으나 의식을 회복하지 못하고 25일 오후 숨을 거뒀다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
