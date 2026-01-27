무주 대전통영고속도로서 정차 차량 추돌…60대 운전자 숨져
전북 무주의 한 고속도로에서 정차 중이던 승용차를 뒤따르던 차량이 들이받아 60대 운전자가 숨졌다.
27일 전북경찰청에 따르면 전날 오후 5시18분쯤 무주군 적상면 대전통영고속도로 157.4㎞ 지점 무주졸음쉼터 인근에서 A씨(20대)가 몰던 아이오닉 승용차가 도로에 멈춰 있던 아반떼 차량을 추돌했다.
이 사고로 아반떼 운전자 B씨(60대)가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
당시 B씨는 앞서 단독 사고로 차량을 멈춰 세운 뒤 차 안에 머물러 있던 상태였던 것으로 파악됐다.
경찰은 사고 현장 CCTV와 차량 블랙박스 영상, 운전자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
무주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
