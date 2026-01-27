‘K-스틸법 시행령’ 제정…“철강산업 미래 좌우할 중요한 전환점”
경북도, 포항시·지역 대표 철강기업 포스코·현대제철·동국제강·세아제강과 간담회 개최
경북도는 포항 철강기업들과 간담회를 가지고 오는 6월 시행할 예정인 ‘K-스틸법 시행령’에 철강업계 현장 의견을 반영하기 위한 6대 건의사항을 선정했다고 27일 밝혔다.
26일 경북도청 동부청사에서 열린 간담회는 경북도, 포항시와 함께 지역 대표 철강기업인 포스코·현대제철·동국제강·세아제강과 지난해 12월 구성돼 본격 가동 중인 ‘K-스틸 경북 혁신추진단’ 관계자들이 참석했다.
경북도에 따르면 중국발 공급과잉으로 2024년 국내 조강 생산량은 2018년보다 12% 줄었고 산업용 전기요금은 최근 3년간 75.8% 올랐다. 이 때문에 포항지역 철강업 경기실사지수(BSI)는 2024년 4분기 44(기준치 100)를 기록하는 등 철강업계의 경영은 갈수록 어려워지고 있다.
경북도는 이날 간담회에서 나온 업계의 의견을 들어 시행령에 반영할 6대 핵심 건의 사항을 도출했다.
세부적으로는 전기요금 부담 완화를 위한 철강 전용 요금제 특례 마련, 수소환원제철·전기로 등 저탄소 설비투자에 대한 재정 지원 구체화, 포항·광양·당진 등 주요 철강 도시의 특구 우선 지정 및 CCUS·수소 공급망 연계 확대 등을 건의했다.
또 국무총리 주재 철강 특별위원회 구성 시 지역의 실질적 참여를 보장하고 산업·고용위기 지역에 대한 재정·세제·고용 지원 특례를 명시하며 특구 지정 시 인허가 절차 간소화 등 규제 특례를 적용할 것을 요청했다.
경북도는 앞으로 산업통상자원부 등 관계부처와 협의를 통해 지역 철강업계의 건의사항이 시행령에 실질적으로 반영될 수 있도록 총력을 기울일 계획이다.
김미경 경북도 에너지산업국장은 “‘K-스틸법 시행령’ 제정은 철강산업의 미래를 좌우할 중요한 전환점”이라며 “이번 간담회에서 수렴된 건의 사항이 시행령에 반영될 수 있도록 관계 부처와 지속적으로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
