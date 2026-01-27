이번엔 런베뮤 짝퉁? 중국에 뉴욕 베이글러스 뮤지엄

중국 상하이의 대한민국임시정부(임정) 청사 앞에 한국의 유명 베이커리 업체인 ‘런던 베이글 뮤지엄’과 유사한 ‘뉴욕 베이글러스 뮤지엄’이 운영중이어서 논란이 되고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 27일 페이스북을 통해 “중국을 다녀온 많은 누리꾼이 제보했다”며 “상하이 임시정부청사 바로 맞은 편에 ‘런던 베이글 뮤지엄’과 유사한 ‘뉴욕 베이글러스 뮤지엄’이 운영중이어서 한국 관광객들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다”고 전했다.
서 교수는 “전체적인 인테리어 분위기, 메뉴, 포장지 등이 비슷해 누가봐도 한국의 런던 베이글 뮤지엄을 따라한 것”이라면서 “조사해 보니 상하이 뿐만 아니라 이미 베이징, 소주 등 다른 도시에서도 매장을 운영하고 있다”고 덧붙였다.
최근 중국에서는 한국 대표 뷰티 편집숍 ‘올리브영’을 모방한 ‘온리영’ 매장이 등장하고, 중국 생활용품 유통사 ‘무무소’가 매장 간판에 ‘코리아’(KOREA) 또는 ‘KR’을 사용해 한국 기업인 것처럼 오인하게 만든 정황이 포착돼 논란이 일었다.
서 교수는 “한국의 브랜드 가치가 전 세계적으로 높아지자 한국 관련 매장인 양 속여 소비자를 끌어들이겠다는 전형적인 꼼수”라며 “관련 기업의 대응만으로는 한계가 있어 정부 차원의 지식재산권 보호 협력과 현지 법 집행 연계가 절실히 필요해 보인다”고 강조했다.
서 교수의 글이 오르자 “중국은 표절 아니면 할 게 없다”는 비판 글이 이어지고 있다.
