오픈런 해도 입장 불가 속출… 까르띠에 또 가격 인상

지난해 네 차례 가격을 인상한 프랑스 명품 주얼리·시계 브랜드인 까르띠에가 27일자로 또 다시 가격 인상을 단행했다. 소비자들은 가격 인상 전 제품을 구매하려고 온라인몰에 몰렸다. 매장 앞에서도 개점 시간 전부터 긴 줄이 이어졌다.
까르띠에는 이날부로 러브링 클래식 모델(옐로우 골드·핑크 골드) 가격을 309만원에서 333만원으로 7.8% 올렸다.
러브 브레이슬릿 미디엄 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 970만원에서 1050만원으로, 트리니티 링 클래식 모델은 342만원에서 370만원으로 올랐다.
시계 제품을 보면 탱크 아메리칸 워치 스몰 모델은 625만원에서 675만원으로 8.0% 올랐고, 베누아 워치 미니 모델(옐로우 골드·핑크 골드)은 2280만원에서 2470만원으로 8.3% 인상됐다.
향수는 베제 볼레(오 드 퍼퓸)가 11만6000∼23만2000원에서 12만8000∼27만2000원으로 10.3∼17.2% 올랐다.
지난해 까르띠에는 모두 네 차례에 걸쳐 제품 가격을 인상했고, 올해도 연초부터 가격을 올렸다.
가격 인상 전 제품을 구매하려는 소비자들이 온라인몰에 몰리자 까르띠에는 ‘배송 지연’을 공지했다. 또 상품을 구매하려는 사람들로 주요 매장 앞에는 개점 시간 전부터 긴 줄이 이어지기도 했다. 일부는 줄을 서고도 매장에 들어가지 못하는 경우도 있었다.
연초 명품업계에서는 가격 인상이 이어지고 있다.
샤넬은 지난 13일 국내에서 판매 중인 가방 등 일부 제품 가격을 인상했다. 클래식 맥시 핸드백의 경우 7.5% 오른 2033만원으로 2000만원 선을 넘게 됐다.
에르메스도 이달 초 가격을 인상했다. 실크 스카프 90 가격은 12.5% 오른 99만원으로, 100만원에 육박한다.
스위스 시계 롤렉스는 새해 첫날인 지난 1일자로 가격을 올렸다.
명품업체들의 가격 인상 행렬이 이어지는 가운데 주얼리 브랜드 티파니앤코도 다음 달 중 가격을 인상할 계획으로 알려졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
