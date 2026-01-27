[속보] 트럼프 “한국 관세 15%에서 25%로 인상…韓 국회가 합의 이행 안 해 ”
트럼프 “한국 국회가 무역 합의 승인 안해서 인상” 주장
도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) “한국산 자동차, 목재, 제약 제품 및 기타 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 이같이 밝히며 “한국 의회는 미국과의 협정을 이행하지 않고 있다”고 주장했다.
트럼프는 “이재명 대통령과 나는 2025년 7월 30일 양국 모두에 이익이 되는 훌륭한 합의에 도달했으며, 2025년 10월 29일 내가 한국을 방문했을 때 그 조건들을 다시 한 번 확인했다”며 “그런데 왜 한국 국회는 이를 승인하지 않고 있나”라고 적었다. 그러면서 “한국 국회가 우리의 역사적인 무역 협정을 입법으로 제정하지 않았기 때문”에 관세를 다시 인상한다고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사