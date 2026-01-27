시사 전체기사

[속보] 강세로 돌아선 뉴욕증시… 인텔은 또 6% 급락

입력:2026-01-27 06:03
수정:2026-01-27 06:16
뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다를 향해 관세 위협을 가하고 양당 갈등 속에 미국 연방 정부 셧다운(일시 업무 정지) 우려가 커졌지만 저가 매수세 유입으로 증시는 상승했다.

주요 빅테크의 실적 발표를 앞두고 기대감을 유지하는 것으로 풀이된다.

26일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 313.69포인트(0.64%) 오른 49,412.40에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 34.69포인트(0.50%) 상승한 6,950.30, 나스닥종합지수는 100.11포인트(0.43%) 뛴 23,601.36에 장을 마쳤다.

실망스러운 지난해 4분기 실적으로 지난 주말 17% 하락한 인텔의 주가는 이날 또 6%나 급락했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
