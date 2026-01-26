‘200억원 탈세 의혹’ 차은우, 침묵 깼다…“조세절차 성실히 임할 것”
군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우가 최근 불거진 수백억원대 탈세 의혹과 관련해 직접 입을 열었다.
차은우는 26일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “진심으로 사과드린다”며 장문의 심경 글을 게재했다.
그는 이번 논란에 대해 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다”고 약속하며 “관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”고 밝혔다.
앞서 차은우가 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징을 통보받았다는 보도가 나오면서 고액 탈세 의혹이 제기됐다.
소속사 판타지오 측은 지난 22일 “최종 확정 및 고지된 사안이 아니다”라며 신중한 입장을 보였으나, 당사자가 직접 입장을 밝힌 것은 의혹 제기 후 이번이 처음이다.
차은우는 “이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다”고 털어놨다. 그러면서 “지난 며칠 동안 무슨 말씀부터 드려야 저로 인해 상처받은 분들께 저의 송구함이 조금이나마 전달될 수 있을지 고민하며 반성하는 시간을 가졌다”고 그간의 심경을 전했다.
지난해 7월 육군 현역으로 입대한 것을 두고 일각에서 제기된 ‘도피성 입대’ 의혹에 대해서도 해명했다.
그는 “현재 저는 군 복무 중이지만, 결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었다”고 선을 그었다. 이어 “지난해 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 돼 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 됐다”고 당시 상황을 설명했다.
다만 그는 “그러나 이 또한 저의 부족함에서 비롯된 오해이기에 책임을 깊이 통감하고 있다”며 “만약 제가 군인의 신분이 아니었다면 이번 일로 피해 보셨을 모든 분을 일일이 찾아뵙고 고개 숙여 사과드리고 싶은 심정으로 진심을 다해 이 글을 써 내려가고 있다”고 덧붙였다.
끝으로 차은우는 팬들과 관계자들을 향한 미안함을 전했다. 그는 “부족한 저를 믿고 응원해 주신 모든 분과 함께 일해 온 많은 분께 보답을 드리지 못할지언정 큰 상처와 피로감을 드리게 돼 이루 말할 수 없이 죄송스러운 마음”이라며 “앞으로 저 자신을 더욱 엄격히 돌아보고 그동안 받은 사랑에 보답하는 마음으로 더 막중한 책임감을 가지고 살아가겠다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사