“멋, 멋지다! 카리스마!” 이 대통령 유쾌한 화상통화

캄보디아 범죄 조직 송환 작전 성공 코리아전담반 격려

“현지에서 고생 많이 해주신 덕분에 피해 숫자도 줄었다” 격려

“통닭이라도 사드려야 하는데…” 농담에 웃음꽃





이재명 대통령 유튜브 채널 영상 캡처

26일 이 대통령의 유튜브 채널에 ‘이재명피자 쏩니다’는 제목으로 올라온 영상은 이날 정부서울청사 창성동 별관에 있는 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)' 사무실을 격려 방문한 이 대통령의 모습이 담겨 있었다.



이 자리에서 이 대통령은 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼 사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다고 보고받았다. 이 대통령은 “각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다”며 “앞으로도 해외 거점 스캠 범죄에 더욱 엄정 대처하라”고 지시했다.



이 대통령은 사무실 한 쪽에 걸린 ‘한국인 건드리면 패가망신’ 현판을 발견하고 “저걸 캄보디아 말이나 동남아 말로 번역해야 많이 보죠”라며 (현판 아래에서 포즈를 취한 뒤) “이렇게 확실하게 찍어서 온 동네방네 뿌립시다”라고 말해 좌중을 폭소케 했다.



이재명 대통령 유튜브 채널 영상 캡처

코리아전담반의 캄보디아 현지 직원들과 화상 통화도 네티즌들의 눈길을 끌었다. 이 대통령 특유의 직설적인 화법과 유쾌함이 잘 묻어 나왔다.



밝은 표정으로 화상 통화 화면을 접한 이 대통령은 “현지에서 고생을 많이 해주신 덕분에 피해 숫자도 줄고 신고도 많이 줄었다고 한다”면서 “통닭이라도 사드려야 하는데 너무 멀어서…”라고 농담을 건넸다.



이 대통령은 “가족들과 떨어져서 고생이 많으신데 피해가 줄어서 정말 다행”이라면서 “현지에서 필요한 게 있으면 자금이든 인력이든 얼마든지 지원하겠다”고 약속했다.



그러자 현지 직원은 “약 50일 동안에 이런 실적을 올렸는데 팀 호흡이 너무나 잘 맞는다”면서 “올해 연말까지 같이 근무하게 해주시면 (스캠 범죄를) 완전히 뿌리 뽑겠다”고 요청했다. 이 대통령이 여기에 “돌아올 때는 웬만하면 다 승진시켜 주겠다”면서 “하시는 일이 정말 중요한 일이니 열심히 해달라. 파이팅!”이라고 화답했다.



네티즌들은 영상의 댓글에서 “한다면 진짜 하네” “대한민국 국민이라는 게 자랑스럽다” “부드러운 카리스마, 멋지다” 등의 의견을 올리며 환호했다.



김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr



