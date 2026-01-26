中, 미국 WHO 탈퇴에 우회적 비판…“다자주의 국제질서 초석”
중국 정부가 도널드 트럼프 미국 행정부의 세계보건기구(WHO) 탈퇴 결정에 대해 “다자주의는 국제질서의 초석이자 대세”라며 우회적인 비판의 목소리를 냈다.
26일 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 미국의 WHO 탈퇴에 대한 입장을 묻는 질문에 “WHO는 글로벌 공중보건 분야의 권위 있는 전문 국제기구로, 우리는 WHO가 미국의 탈퇴에 유감을 표명한 것을 주목한다”고 밝혔다.
이어 궈 대변인은 “중국은 일관되게 WHO가 역할과 책임을 성실히 수행하는 것을 지지한다”면서 “앞으로도 국제 공중보건 협력을 심화하고 글로벌 보건 거버넌스를 강화해 인류 건강 공동체 구축을 추진하겠다”고 강조했다.
이는 미국이 빠진 국제 보건 무대에서 중국이 주도적인 역할을 하겠다는 의지를 내비친 것으로 풀이된다.
앞서 미국 정부는 지난 22일(현지시간) 트럼프 대통령의 지시에 따라 WHO 탈퇴 절차를 공식적으로 완료했다고 발표했다. 트럼프 행정부는 WHO가 코로나19 초기 대응에 실패했을 뿐만 아니라, 정보 공유를 제대로 하지 않은 중국을 오히려 감싸고돌았다며 강한 불만을 제기해왔다.
이와 관련해 궈 대변인은 미국의 주장을 정면으로 반박했다. 그는 “중국은 팬데믹을 정치화하고 중국에 책임을 전가하는 것에 단호히 반대한다”며 “이러한 행위는 인심을 얻지 못할 뿐만 아니라 성공할 수도 없다”고 목소리를 높였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사