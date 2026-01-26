‘주 85시간 근무 강요’ 논란 젠틀몬스터…“청년 태워 성장”
정의당이 유명 안경 기업 ‘젠틀몬스터’의 포괄임금제 오남용과 재량근로제 편법 운영을 규탄하고 나섰다. 젠틀몬스터는 최근 근로자에게 최대 1주에 85시간까지 장시간 노동을 강요하고, 장시간 초과 노동에 대한 수당도 지급하지 않았다는 의혹에 휩싸였다.
권영국 정의당 대표는 26일 서울 성동구 젠틀몬스터 본사 앞 기자회견에서 “젠틀몬스터에서 런던베이글뮤지엄 사태와 유사한 청년 착취가 있음을 확인했다”고 주장했다.
정의당이 확보한 공익 제보에 따르면 젠틀몬스터는 하루 평균 약 12.4시간, 한주 최대 85.7시간이라는 장시간 노동을 강요하고 초과근로수당도 지급하지 않았다. 근태 자료에는 한 달 중 절반 이상이 하루 근무 8시간을 초과한 내역이 기록됐다. 젠틀몬스터는 근로계약서에는 일일 9.5시간을 근무한다고 기록했다.
최미숙 노무사는 “젠틀몬스터가 포괄임금제와 재량근로제를 오남용해 추가 근로수당을 지급하지 않았다”며 “근로시간 측정이 가능한 업무에 예외 제도를 형식적으로 적응한 것”이라고 주장했다.
또 “회사 인사팀이 직접 노동자들에게 동의서 서명을 요구했다”며 “민주적 수립 과정이 없는 서면합의는 형식적으로도 인정할 수 없다”고 지적했다. 최 노무사는 “철야 근무로 받지 못한 급여가 최소 100만~120만원은 된다”며 체불 임금에 대해 고용노동부에 진정을 제기할 계획도 밝혔다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
