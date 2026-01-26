광주 5·18민주광장에 이해찬 전 총리 합동 분향소 설치
민주당 광주시당, 27~31일 운영
“고인의 정치적 유산 되새길 것”
더불어민주당 광주광역시당은 고(故) 이해찬 전 국무총리를 추모하기 위해 광주 5·18민주광장에 합동 분향소를 설치·운영한다고 26일 밝혔다.
합동 분향소는 광주 동구 5·18민주광장(동구 금남로 1가)에 마련되며, 27일부터 31일까지 5일간 오전 9시부터 오후 9시까지 운영된다. 분향소에는 헌화와 분향을 위한 공간이 마련돼 시민들이 고인을 추모할 수 있도록 할 예정이다.
광주시당은 이번 합동 분향소 운영을 통해 고인이 걸어온 정치적 여정과 민주주의 발전을 향한 헌신을 되새기고, 지역사회와 함께 애도의 뜻을 나누는 계기로 삼는다는 방침이다. 또 분향소는 운영 기간 시민들의 자율적인 추모가 이뤄질 수 있도록 안내와 질서 유지에 만전을 기할 계획이다.
민주당 광주시당 차원의 합동 분향은 27일 오전 11시에 진행된다.
양부남 광주시당위원장은 “이해찬 전 국무총리는 민주화 이후 대한민국 정치의 주요 국면마다 책임 있는 역할을 수행해 온 인물”이라며 “광주광역시당은 고인의 뜻과 정치적 유산을 엄숙히 되새기고, 그 정신을 지역과 국가의 미래로 이어가겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
