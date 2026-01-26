‘빵 파티’ ‘방 터뜨리기’ 등 사관학교 악습…인권위 개선 권고
군 사관학교에서 벌어지는 인권 침해 행위와 부당한 외출·외박 제한에 대해 국가인권위원회가 26일 개선을 권고했다.
인권위는 지난 2024년 육군사관학교 방문조사에 이어 지난해 4월부터 해군·공군·국군간호사관학교 3곳의 생도 전원(1750명)을 설문조사하고 159명과 심층 면담을 진행했다. 그 결과 사관학교 3곳에서 공통적으로 학업성적, 영어점수 및 체력검정과 연계된 외출·외박 제한, 생도 간 지도 시 폭언과 허가되지 않은 집합, 이중 처벌 등이 포착됐다. 공군사관학교의 경우 생활 호실 출입문에 설치된 쪽창으로 인한 사생활 침해 문제도 있었다.
해군사관학교에서는 예비 2학년 생도들이 가입교 생도들을 대상으로 벌이는 ‘빵 파티’ 문화가 포착됐다. 가입교 생도들에게 빵과 우유를 제공한 뒤 조교 생도들은 먹지 말라고 하고 2학년 생도들은 먹으라고 지시하면서 혼란을 느끼게 하는 식이다.
공군사관학교의 경우 ‘방 터뜨리기’ 행위에 대한 개선 요구가 접수됐다. 생활 호실을 사용하는 생도가 부재 중일 때도 상급 생도나 훈육 요원이 불시에 생활 호실에 들어와 정돈 상태를 점검하고, 미흡할 경우 물품을 침대 위로 던지는 행위다.
인권위는 생도들이 이 같은 인권 침해 행위에 대해서 제대로 문제 제기를 하는 게 어려운 상황이라고 덧붙였다. 이번 방문조사 기간 중 사관 생도들은 총 7건의 진정을 제기했으나, 이 중 3건은 진정 사실이 밝혀지면 군 생활을 지속할 수 없다는 이유로 취하됐다. 조사관의 연락을 받지 않은 진정이 2건이었고, 퇴교하거나 제3의 진정 형태로 조사를 계속하기를 원한 진정이 2건이었다.
