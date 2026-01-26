정유 4사, 작년 경유 수출 ‘사상 최대’… 대미 수출도 15%↑
대한석유협회 집계… 2억237만 배럴 수출
지난해 국내 정유업계의 경유 수출 물량이 역대 최대치를 기록했다. 또 미국의 관세 불확실성 속에서도 대미 석유제품 수출 역시 사상 최대 규모를 나타냈다.
26일 대한석유협회에 따르면 지난해 SK에너지 GS칼텍스 에쓰오일 HD현대오일뱅크 정유 4사가 수출한 경유는 2억237만 배럴로 집계됐다. 이는 1992년 통계 작성 이래 최대 기록이다.
대표적 고부가가치 제품인 경유는 총 석유제품 수출량 대비 비중이 42%로 가장 높았다. 이어 휘발유(22%), 항공유(18%), 나프타(7%) 등 순이었다. 경유를 제외한 나머지 제품의 수출물량은 모두 줄었다. 전체 석유제품 수출도 4억8535만 배럴로 2024년 대비 1.1% 감소했다.
석유제품 수출액은 전년보다 9.9% 감소한 407억 달러에 그쳤다. 다만 원유 도입액 684억 달러 중 59.5%를 수출로 회수했다. 이는 역대 2위에 해당한다.
지난해 석유제품을 가장 많이 수출한 국가는 호주(16.8%)였다. 싱가포르(13.6%), 일본(11.3%), 미국(10.2%), 중국(9.2%) 등이 뒤를 이었다. 특히 대미 수출은 전년 대비 15% 증가한 4961만 배럴로 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이중 현지 공항 이용객 수 급증 등 영향으로 항공유 수출량이 약 78%(3874만 배럴)를 차지했다.
대한석유협회 관계자는 “올해는 세계 경제 불확실성과 지정학적 이슈, 석유 공급 과잉으로 유가 변동성이 높아 수출 환경이 녹록지 않은 상황”이라며 “고부가가치 제품 수출에 주력해 국가 수출에 기여하고 글로벌 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
