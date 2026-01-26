탈북민 여성, 남동생 살해 혐의로 구속 기소
함께 탈북해 국내에 정착한 남동생을 살해한 혐의를 받는 탈북민 여성이 재판에 넘겨졌다.
부산지검 동부지청 형사2부는 살인 혐의로 50대 여성 A씨를 구속기소 했다고 26일 밝혔다.
A씨는 지난해 8월 29일 오후 부산 기장군 자신의 주거지에서 40대 남동생 B씨를 숨지게 한 혐의를 받는다. 피해자는 A씨의 신고로 자택에서 사망한 채 발견됐다.
검찰과 경찰 수사 결과, A씨는 남동생에게 자신이 처방받은 수면제를 먹여 잠들게 한 뒤 목을 졸라 살해한 것으로 조사됐다. 피해자의 혈액에서는 A씨가 처방받은 수면제 성분이 검출됐다.
A씨와 남동생은 약 10년 전 북한을 이탈해 함께 국내에 입국한 북한이탈주민으로 확인됐다. 검찰은 A씨가 은행 대출 등으로 채무 독촉을 받는 상황에서 피해자의 사망 보험금을 노리고 계획적으로 범행을 저지른 것으로 보고 있다.
피해자가 사망할 경우 A씨가 유일한 상속인이 되는 구조였던 것으로 파악됐다. 검찰은 A씨의 보험금 수령 규모와 채무 초과 상태를 핵심 증거로 확보했으며 사건 송치 이후 추가 조사와 가족·보험설계사 조사, 계좌 분석 등을 통해 범행 전후 행적과 미변제 채무 내역을 보강 수사로 밝혀냈다.
검찰 관계자는 “피고인이 채무 부담을 벗어나기 위해 동생의 사망 보험금을 수령할 목적으로 범행을 저지른 것으로 판단했다”며 “향후 재판 과정에서 죄에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사