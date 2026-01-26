국힘 윤리위, ‘친한’ 김종혁도 탈당 권유…“정당 모욕·비하”

김 전 최고위원이 장동혁 대표를 겨냥해 “영혼을 판 것”이라는 발언, 당을 향해 “파시스트적”이라고 한 발언 등이 문제 행위의 심각성을 더한다고 말했다.

국민의힘 중앙윤리위원회가 친한계인 김종혁 전 최고위원에게 탈당 권고 결정을 내렸다. 탈당 권고는 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 탈당하지 않는다면 자동으로 제명되는 중징계다.국민의힘 윤리위는 26일 결정문을 내고, 언론 등을 통해 당원과 당 지도부를 비방한 김 전 최고위원을 탈당권유에 처한다고 밝혔다. 윤리위는 결정문에서 "피조사인의 중대한 당헌·당규·윤리규칙의 위반이 인정된다"며 방송에서 당원을 향해 "망상 바이러스", "황당", "한 줌도 안 된다" 등으로 발언한 게 윤리위원회 규정에 저촉된다고 밝혔다. 또윤리위는 "소속 정당에 대한 과도한 혐오자극의 발언들은 통상의 정당한 비판의 임계치를 넘어선다"며 "이 같은 행위가 지속적으로 일관되게 이루어지고 있는 경향성을 보인다"고 했다. 이어 "피조사인이 온전히 표현의 자유와 양심의 자유를 미디어와 온라인 매체에서 누리고 싶으면 정당을 탈당하여 자연인의 자격으로 논평이나 비평을 하면 된다"고 적었다.김 전 최고위원에 대한 윤리위원회의 결정은 당무감사위원회의 징계 권고안보다 강도가 높다. 당무감사위는 지난해 12월 16일 당원권 정지 2년을 권고했다.최수진 기자 orca@kmib.co.kr